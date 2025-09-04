Tödliche Unfallserie auf Mallorca geht weiter: Erneut stirbt ein Motorradfahrer

Schon wieder hat es auf Mallorca einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Und einmal mehr ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Innerhalb von 48 Stunden sind somit auf der Insel drei Menschen bei Unfällen getötet worden.

Der erneute Zusammenstoß ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag (4.9.) einmal mehr auf dem Camí de la Síquia auf Höhe des Gewerbegebiets Son Oms. Die betreffende Straße, die Ma-5013, verbindet die Flughafenautobahn Ma-19 mit der Schnellstraße nach Manacor (Ma-15). Wie zuerst das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtete und ein Sprecher der Ortspolizei von Palma der MZ bestätigte, fuhr gegen 0.20 Uhr ein Lieferwagen aus der Einfahrt zur Diskothek "Amok" und wollte auf den Camí de la Síquia einbiegen.

Motorradfahrer übersehen

Die Fahrerin des Lieferwagens muss den herannahenden Motorradfahrer übersehen haben, denn es kam zum Zusammenstoß. Durch den heftigen Aufprall flog der Motorradfahrer mehrere Meter weit durch die Luft und blieb am Rande eines Wassergrabens bewusstlos liegen.

Als die Rettungskräfte der Ortspolizei, Rettungsdienst Samu und Guardia Civil an der Unfallstelle eintrafen, hatte der 37-jährige Motorradfahrer bereits keinen Puls mehr. Etwa 20 Minuten lang versuchten die Retter, den Mann wiederzubeleben. Doch alle Bemühungen waren umsonst, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Zweites Opfer innerhalb von 48 Stunden auf dieser Straße

Die Fahrerin des Lieferwagens blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Motorradfahrer ist bereits das zweite Todesopfer auf dem Camí de la Síquia in dieser Woche.

Am frühen Dienstagmorgen starb ein 28-jähriger Familienvater wenige Kilometer weiter nördlich auf der Straße, als er mit seinem VW Golf mit Wucht auf einen Lkw auffuhr. Der Lastwagenfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Immer wieder dramatische Unfälle

Immer wieder kommt es auf der schnurgeraden Straße in der Nähe der Playa de Palma zu folgenschweren und tödlichen Unfällen. Im April war ein weiterer Motorradfahrer in der Nähe bei einem Unfall gestorben, im Juli wurden acht Menschen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt, zwei davon lebensgefährlich.

Und bereits im Januar erfasste ein Autofahrer auf dem Camí de la Síquia die deutsche Bahnrad-Nationalmannschaft auf ihren Rädern. Sieben Sportler wurden bei dem Unfall verletzt.