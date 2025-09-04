Wasser war zuletzt grün: Wie die Gemeinde Andratx einen beliebten Strand wieder schön machen will

Die Gemeinde Andratx hat eine Anlage installiert, die Meerwasser am Strand zirkulieren lässt. Damit soll das Wasser am Strand von Sant Elm, einem bei deutschen Mallorca-Urlaubern beliebten Ort an der Südwestspitze, wieder blauer werden. Das gab das Rathaus am Donnerstag (4.9.) in einer Pressemitteilung bekannt. Es handle sich dabei um ein Pionierprojekt.

"In den vergangenen mehr als 15 Jahren haben Algen dafür gesorgt, dass das Wasser grünlich aussah", heißt es in der Pressemitteilung. 350.000 Euro gab die Gemeinde nun für die Anlage aus, sie ist dauerhaft installiert, "allerdings werden im Winter die drei Pumpen abgebaut", so das Rathaus. "Nun zum Saisonende tüfteln wir an den Feineinstellungen. Die Resultate werden für jedermann im kommenden Jahr sichtbar sein."

Sant Elm bietet Aussicht auf Dragonera. / Rathaus Andratx

Strand mit Aussicht

Sant Elm bietet eine tolle Aussicht auf die Nachbarinsel Dragonera. Vom Strand aus ist es problemlos möglich, mit dem Kajak oder dem Stand-up-Paddle überzusetzen. In der Bucht herrschen meist gute Bedingungen dafür.