Wetter auf Mallorca: Erst Hitze, dann Temperatursturz und Regen

Das fantastische Spätsommerwetter dieser Woche auf Mallorca spielt in den kommenden Tagen ein wenig verrückt. Erst steigen die Temperaturen und sorgen wohl nochmal für eine Hitzewarnung (vielleicht schon die letzte des Jahres). Im Anschluss kommt es zu einem Temperatursturz. Von einem Tag auf den anderen sinken die Höchsttemperaturen um zehn Grad. Zudem regnet es. So vorsichtig wie der spanische Wetterdienst Aemet ist, könnte es dann eine Unwetterwarnung geben.

Bis zu diesem Umsturz ist es noch einige Tage hin. Am Donnerstag (4.9.) wird das Wetter auf Mallorca nochmal bombastisch. Sonne, keine Wolken, ein schwacher Wind mit einer leichten Brise am Meer und Temperaturen knapp über der 30-Grad-Marke in der Inselmitte, knapp darunter an den Küsten - könnte man sich das Wetter malen, sähe es wohl so aus.

Nachts könnte es noch ein paar Grad kühler werden. Bei Tiefstwerten von 18 bis 22 Grad gibt es vor allem in Palma noch eine Tropennacht. Der Freitag startet bewölkt in der nördlichen Hälfte Mallorcas, wo auch die Temperaturen leicht sinken. Die Regenwahrscheinlichkeit könnte kaum niedriger sein. Im Süden scheint die Sonne, auch im Norden lockert es nach dem Mittagessen auf.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Ab Samstag wird es wärmer. Im Sóller-Tal sind es bis zu 34 Grad, der Nordosten um Cala Ratjada hält sich wacker unter der 30-Grad-Marke. Die Sonne scheint, ein paar Wolken streifen am Himmel entlang.

Bei bis zu 38 Grad in der Inselmitte dürfte Aemet für den Sonntag die Hitzewarnstufe Gelb ausgeben. Mit dem Schritt ist im Verlauf des Freitags zu rechnen. Der Wind weht etwas flotter, ansonsten ändert sich am Sonnenschein wenig.

Am Dienstag kommt der Wetterumschwung

Auch am Montag wird es nochmal heiß. Den Wetterumschwung samt Temperatursturz erwartet Aemet nach jetzigem Stand am Dienstag. In Inca sinken die Höchstwerte von 38 auf 28 Grad. Auch an den Küsten dürfte es spürbar kühler werden. Zudem ist Regen angesagt, was der trockenen Insel helfen dürfte. Auch für Schüler und Lehrkräfte kommen die angenehmeren Temperaturen gerade recht, am Dienstag starten die ersten Schulen ins neue Schuljahr.