Ehemaliger TV-Auswanderer verrät: So funktioniert ein Fisch-Spa auf Mallorca

Für viele Mallorca-Urlauber gehört ein Besuch im Fisch-Spa dazu, andere wiederum finden diese Schönheitsbehandlung völlig abstoßend und würden ihre Füße niemals in ein Becken mit Knabberfischen stecken. Wir haben beim ehemaligen "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Roland Bartsch nachgefragt, wie es ist, auf Mallorca einen Fisch-Spa zu betreiben.

Fische im Flieger

Die Bartschs eröffneten schon vor Jahren ihren ersten Fisch-Spa in Cala Millor. Sie importierten die Tiere zunächst aus Deutschland, von einem Händler im Sauerland. Der Transport erfolgte in durchsichtigen Plastikbeuteln mit Originalwasser und zusätzlichem Sauerstoff. Die luftdicht verschlossenen Beutel verstauten sie in einem großen Karton zur Temperaturregulierung. Rolands Frau Steffi gab die Fische als Sondergepäck auf: „Der eine nimmt sein Surfboard mit – wir hatten eben Fische dabei“, sagt Bartsch im Gespräch mit der MZ.

Kritik von PETA oder anderen Tierschützern, die bemängeln, dass Fische beim Transport sterben oder leiden würden, weist er zurück: „Bei uns ist kein einziger Fisch gestorben.“

Roland und Steffi Bartsch lebten von 2011 bis 2016 auf Mallorca. Sie betrieben unter anderem ein Solarium, einen "Fisch-Spa" und einen Buggy-Verleih. / Bartsch

Futter nur am Morgen

„Wir haben unsere Fische morgens gefüttert“, erklärt Bartsch. In Stoßzeiten habe man allerdings darauf verzichtet, zusätzlich Futter zu geben, damit die Tiere später tatsächlich an den Füßen der Kunden knabberten. Tierschützer kritisieren an diesem Vorgehen, dass die Fische auf diese Weise gezielt hungrig gehalten würden, um die Behandlung wirksamer zu machen.

Händler in Manacor

Im Laufe der Jahre erfuhren die Bartschs von einem Händler in Manacor, der ebenfalls Garra Rufa – das ist die lateinische Bezeichnung für die Knabberfische – anbot. Damit verkürzten sich die Transportwege erheblich. Nachschub musste häufiger beschafft werden, allerdings nicht, weil die Fische starben, wie Kritiker behaupten, sondern weil die Bartschs Tiere verkauften oder verschenkten.

„Die Fische können bis zu fünf Jahre alt werden. Aber sie wachsen und entwickeln mehr Saugkraft – das ist für die Kunden unangenehm“, erklärt Bartsch. „Wir hatten ein Becken mit den größten Fischen, das wir das Hardcore-Becken nannten.“ Insgesamt verfügten die Unternehmer über zehn Tanks, in denen sie die Tiere hielten.

Wenig Kontrolle auf Mallorca

„In Cala Millor geht alles“, meint der ehemalige Salonbetreiber. In all den Jahren sei von den Behörden nie ein Nachweis gefordert worden, auch Gesundheitskontrollen habe es nicht gegeben. Eine 20-minütige Behandlung kostete 20 Euro. Nach eigenen Angaben achteten die Bartschs sehr auf Hygiene und das Wohl der Fische. Jeder Kunde musste sich vor der Behandlung die Füße waschen. Zudem prüfte Roland Bartsch als medizinischer Fußpfleger, ob jemand Fußpilz oder Verletzungen hatte.

Dass andere Spas auf Mallorca weniger streng seien, weiß er ebenfalls: „Wenn wir heute im Urlaub auf der Insel sind, sehen wir, wie viele Spas es gibt – und wie wenig dort teilweise auf Hygiene geachtet wird.“

Vergleich mit Deutschland

Zurück in Deutschland eröffneten die Bartschs nach sechs Wochen in Wuppertal den ersten Fischspa in NRW. Dort stellten sie viele Unterschiede fest: mehr Bürokratie und strengere Auflagen. „Ich musste beim Veterinäramt eine Prüfung ablegen“, erzählt Bartsch. Und das Geschäft lief weniger erfolgreich. „So eine Fischpediküre macht man nur im Urlaub“, sagt er rückblickend. Mittlerweile ist das Paar aus dem Geschäft ausgestiegen.

Roland und Steffi Bartsch

„Wir waren die Jahre vor der Auswanderung fast jeden freien Tag auf Mallorca – gefühlt zehn Mal pro Jahr“, erinnert sich Roland Bartsch in einem früheren Gespräch mit der MZ. Nachdem seine Schwägerin 2011 im Alter von nur 44 Jahren an einer Lungenembolie starb, erfüllten sich Roland und Steffi Bartsch ihren Traum und zogen dauerhaft nach Mallorca.

Von 2011 bis 2016 lebte das Paar auf der Insel und betrieb in Cala Millor und Cala Ratjada unter anderem ein Solarium, ein Fisch-Spa und einen Buggy-Verleih. Als Rolands Vater an Alzheimer erkrankte, beschlossen sie, alles zu verkaufen und nach Deutschland zurückzukehren. Zunächst lebten sie in Wuppertal, heute wohnen die Bartschs an der Nordsee.