Wohnungsnot auf Mallorca: Mutter und Sohn (8) aus Kellerraum zwangsgeräumt

Die Serie der Zwangsräumungen in den Kellerlöchern der Avinguda Joan Miró in Palma geht weiter. Am Donnerstagmorgen (4.9.) mussten Mari, eine junge Frau, und ihr achtjähriger Sohn ihr Zuhause im Untergrund endgültig verlassen. Die Betroffene ist die Tochter von Reina, einem der bekanntesten Gesichter unter den Bewohnern dieser menschenunwürdigen Behausungen (MZ berichtete).

Ein Ortspolizist von Palma vermietete die unbewohnbaren Räume illegal; er wurde mehrfach sanktioniert. Die höchste Strafe gegen ihn beläuft sich auf zwei Millionen Euro. Nun liegen gegen die Bewohner der Kellerräume Zwangsräumungen bevor, einige können gestoppt werden, doch andere werden vollzogen.

Opfer erlitt Schwächeanfall

Schon gegen 6 Uhr rückte die Nationalpolizei mit einem Großaufgebot an, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtete. Später trafen Vertreter der Justiz ein. Unter massivem Druck der Behörden und nach einigen Stunden verließen Mutter und Kind die Unterkunft, während Arbeiter den Eingang zum Raum zumauerten. Beamte brachten die persönlichen Gegenstände nach draußen. Die Situation war dramatisch: Mari erlitt einen Schwächeanfall und musste von einem Krankenwagen versorgt werden. Ihr Sohn, der Autismus hat, reagierte stark verängstigt.

Mari musste von einem Krankenwagen behandelt werden. / MANU MIELNIEZUK

Die Organisation Stop Desahucios (Stoppt die Zwangsräumungen) kritisierte den Einsatz scharf. Sie wirft den Behörden vor, ohne ausreichende Begleitung durch Sozialdienste und ohne Rücksicht auf die prekäre Lage der Familie gehandelt zu haben. Die Aktivisten fordern ein sofortiges Moratorium für alle Räumungen in den Joan-Miró-Kellerwohnungen, die Wiederherstellung der gekappten Grundversorgung mit Wasser und Strom sowie die Prüfung einer Enteignung des Gebäudes.

Die Zustände dort sind unmenschlich: In manchen Räumen von sechs bis sieben Quadratmetern leben ganze Familien zusammengepfercht. Tageslicht oder Fenster gibt es nicht, viele Räume haben starken Schimmelbefall. Seit Monaten gibt es weder Wasser noch eine verlässliche Stromversorgung.

Keine andere Möglichkeit in Sicht

Reina, die Mutter von Mari und Großmutter des Kindes, verfolgte den Einsatz vor Ort. Sie lebt inzwischen in einem Aufnahmezentrum in Inca, nachdem sie ihren Kellerraum aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte. „Ich hatte eine Operation, und man hat mir deshalb und wegen meines Alters etwas Vorübergehendes gesucht“, erklärt die 65-Jährige gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Sie hatte den Raum ihrer Tochter und ihrem Enkelkind überlassen, nachdem die beiden ihre vorherige Unterkunft verloren hatten. Zuvor lebten Mari und ihr Sohn in einem Zimmer einer Mietwohnung, doch der Vermieter vergab die gesamte Wohnung an eine andere Person. Mutter und Kind standen somit auf der Straße.

Die Sozialdienste boten Mari eine Übergangslösung in einem Heim an, doch sie lehnte ab. Der Fall zeigt die schwierige Lage vieler Familien, die trotz Anmeldung bei der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft IBAVI seit Jahren vergeblich auf eine Sozialwohnung warten.

Mari und ihr Sohn sind kein Einzelfall

Die vermieteten Kellerräume in der Avinguda Joan Miró gelten seit Jahren als Symbol für die Wohnungsnot in Palma. Zahlreiche Familien leben dort unter unwürdigen Bedingungen. Viele arbeiten in der Gastronomie, in der Pflege oder als Lieferfahrer. Doch das Geld für eine reguläre Wohnung oder die nötigen Papiere für einen regulären Aufenthalt fehlen. Nach und nach sollen alle Bewohner dieser Kellerlöcher geräumt werden – für die meisten gibt es nach der Räumung keine bessere Alternative.

