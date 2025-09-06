Frontalzusammenstoß bei Alcúdia: Unfall fordert zwei Schwerverletzte
Es kam zu langen Staus, bis die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt wurden
Zwei Personen sind am Freitagnachmittag (5.9.) bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf Mallorca schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.20 Uhr auf der MA-13, (Palma-Alcúdia) in der Nähe des Kreisverkehrs Can Bisanyes.
Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrer, ein Mann und eine Frau, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Am Unfallort waren Streifen der Ortspolizei von Alcúdia und der Verkehrspolizei der Guardia Civil im Einsatz, die den Verkehr regelten, während Rettungsdienste die Opfer versorgten und die beteiligten Fahrzeuge geborgen wurden.
Opfer in kritischem Zustand
Die Opfer wurden mit dem Krankenwagen in sehr ernstem Zustand in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen forderten die Ambulanzen eine "grüne Alarmstufe" für die Einfahrt nach Palma an, um bevorzugt Zugang zum Krankenhaus zu erhalten.
Der Unfall verursachte große Verkehrsbehinderungen und Staus von bis zu 5 Kilometern in beiden Fahrtrichtungen der MA-13. Die Verkehrspolizei der Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen. Nach Informationen der Online-Zeitung "Crónica Balear" deuten erste Hypothesen darauf hin, dass die Fahrerin des einen Autos möglicherweise unaufmerksam war oder am Steuer eingeschlafen ist. /bro
