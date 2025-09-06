Totale Mondfinsternis am Sonntag (7.9.): Wann Sie den Blutmond auf Mallorca sehen können

Während sich Spanien auf die große totale Sonnenfinsternis im August 2026 vorbereitet und auf Mallorca bereits ein Riesenansturm auf die Hotels fürs diesen Zeitraum herrscht, gibt es an diesem Sonntag (7.9.) schon einmal einen Vorgeschmack: eine totale Mondfinsternis steht an, die erste seit dem 14. März. Dabei wird unser Satellit vollständig verdunkelt, da die Erde sich zwischen Mond und Sonne schiebt.

Die Mondfinsternis wird von großen Teilen der Welt aus zu sehen sein, auch in Spanien. Sie wird als totale Mondfinsternis sichtbar sein, außer in den westlichsten Gebieten Galiciens und auf den Kanarischen Inseln. Dort geht der Mond unmittelbar nach Ende der totalen Phase der Finsternis auf. Daher wird dort nur das Ende der partiellen Phase zu sehen sein.

Der Mond gerät in den Schatten der Erde und wird dadurch abgedunkelt. / Agenturen

Von fast ganz Spanien aus sichtbar

Im Rest des spanischen Festlands, auf den Balearen sowie in Ceuta und Melilla verhält es sich umgekehrt: Der volle Mond geht am östlichen Horizont bereits total verfinstert auf. Man wird also die totale Phase und das Ende der Finsternis beobachten können, aber nicht ihren Beginn. Die partielle Finsternis dauert drei Stunden und 29 Minuten: Sie beginnt um 18.27 Uhr und endet um 21.56 Uhr (spanische Halbinselzeit). Ihre totale Phase dauert eine Stunde und 22 Minuten (sie beginnt um 19.31 Uhr und endet um 20.53 Uhr).

Die maximale Verdunkelung findet um 20.11 Uhr statt, so das Instituto Geográfico Nacional (IGN). Dann bedeckt der Kernschatten der Erde den Mond vollständig. Von diesem Moment an bewegt sich unser Planet weg, sodass das Sonnenlicht die Mondoberfläche nach und nach wieder erhellt. Während der totalen Finsternis wird der Mond nicht vollständig dunkel sein, sondern einen rötlichen Farbton annehmen. Das liegt daran, dass ein Teil des Sonnenlichts durch die Erdatmosphäre abgelenkt wird und rotes Licht den Mond erreicht - er erscheint dann als Blutmond.

Die für Palma relevanten Daten zur Mondfinsternis. / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Mondfinsternis: Wo kann man sie beobachten?

Um das Phänomen vollständig zu erfassen, ist es wichtig, Orte ohne visuelle Hindernisse wie Berge oder andere Erhebungen zu finden, die die Beobachtung des Mondes bereits ab seinem Aufgang behindern. Auch sollte man möglichst einen Ort mit wenig Lichtverschmutzung aufsuchen, um die "angeknabberte" Mondscheibe erkennen zu können

Am besten beobachtet man die Finsternis von flachen Orten aus, mit Blick nach Osten. Befindet man sich an der Küste, ist es ideal, das Meer direkt vor sich zu haben. Die Beobachtung ist mit bloßem Auge möglich und birgt keinerlei Gefahren, aber man kann auch ein Teleskop oder Fernglas verwenden, um das Erlebnis zu verbessern. /bro