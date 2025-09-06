Tierischer Schreck auf Mallorca: Wespe fliegt ins Auto – Fahrer baut Unfall

Ungewöhnlicher Unfall auf Mallorca: Ein Mann ist am Freitag (5.9.) leicht verletzt worden, als er auf dem Weg zur Arbeit auf der Vía de Cintura bei Palma mit dem Auto verunglückt ist. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr an der Ausfahrt zur Straße nach Valldemossa.

Auslöser des Unglücks war eine Wespe, die ins Fahrzeug flog. Der Fahrer versuchte, das Insekt zu vertreiben, um einem Stich zu entgehen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine niedrige Mauer, geriet auf den linken Seitenstreifen und blieb schließlich quer über der Leitplanke der Autobahn Ma-20 hängen.

Eine Fahrbahn wurde gesperrt

Sofort wurden die Rettungskräfte verständigt. Ein Wagen des Rettungsdienstes Samu 061, ein Kommandofahrzeug und Beamte der Verkehrspolizei der Guardia Civil trafen an der Unfallstelle ein. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Arbeitsunfallversicherungsklinik gebracht, da der Unfall als Wegeunfall gewertet wurde.

In der Folge musste eine Fahrspur gesperrt werden, weshalb die Polizei den Verkehr in diesem Bereich regelte. Außerdem wurde ein Abschleppwagen gerufen, um das verunglückte Fahrzeug zu bergen. Die Straßenmeisterei des Inselrats von Mallorca kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, da Trümmerteile verstreut waren. /bro