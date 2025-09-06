"Verkleidet" mit Deutschland-Trikot: MZ-Leser warnt vor Diebesmasche an der Playa de Palma

Dass Mallorca-Urlauber an der Playa de Palma auf Taschendiebe aufpassen sollten, ist nichts Neues. Und die Methoden, mit denen Kriminelle dabei vorgehen, sind mitunter perfide. Der MZ-Leser Lutz S. berichtete der Redaktion von einem Vorfall, den er am Freitag (5.9.) gegen Mitternacht an der Ecke Carrer del Llaüt und Carrer de la Missió de San Diego erlebte – um andere Urlauber zu warnen.

"Wir standen in einer Gruppe Männer und Frauen zusammen und unterhielten uns. Ich sah, wie ein Urlauber mit Deutschland-Trikot und Hütchen zwei ältere Damen ansprach, offensichtlich betrunken und sehr angeschlagen", so Lutz S. Der vermeintlich alkoholisierte Mann habe sich angelehnt, "beinahe wie schutzsuchend." Zunächst denke man sich dabei nichts. "Durch absoluten Zufall jedoch sah ich, wie der junge Mann an der seitlich hängenden Umhängetasche den Reißverschluss öffnete und einen Gegenstand herausnahm", erzählt der Leser.

"Seine Worte: 'oh, fuck'"

Daraufhin sei er eingeschritten: "Ich bin sofort rüber, habe ihm den Gegenstand wieder aus der Hand genommen und ihn sozusagen gestellt. Seine Worte: 'oh, fuck'. Aber leider konnte sich der Täter losreißen und rannte fort", berichtet Lutz S. Einer aus seiner Gruppe habe versucht, dem Dieb nachzustellen, aber erfolglos. Bei dem Gegenstand handelte sich um das Portemonnaie der Dame.

Ob der Täter selbst ein Deutscher war, konnte der Leser auf Rückfrage der MZ nicht mit Sicherheit sagen. "Wir standen rund fünf Meter entfernt und waren selbst im Gespräch. Daher konnte die Sprache nicht identifiziert werden". Auf jeden Fall sei der Mann West- oder vielleicht auch Osteuropäer gewesen.

"Eine Dimension, die man nie für möglich gehalten hätte"

Zur späteren Stunde sah der Leser den jungen Mann noch einmal wieder: in der Diskothek Regine's, jedoch mit drei, vier weiteren "Kollegen" in gleicher "Verkleidung". "Ich denke, es war gesünder für mich, ihn nicht zu stellen", meint der Leser, befürchtet aber, dass bei der Menge an Gästen an jenem Abend noch weitere Besucher den einen oder anderen Gegenstand "verloren" haben könnten.

Dass Lutz S. an diesem Abend so wachsam war, führt er darauf zurück, dass ihm in der Nacht von Montag auf Dienstag selbst sein Smartphone abhanden gekommen war. Der verhinderte Diebstahl, den er bezeugte, machte ihn sichtlich betroffen: "Die Masche, sich zu verkleiden, unter die jungen Urlauber zu mischen, mitzufeiern, dann teils so zu tun, als seien sie hilfsbedürftig oder betrunken, ist schon eine Dimension, die man nie für möglich gehalten hätte."

