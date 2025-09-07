Schwerer Verkehrsunfall bei Manacor: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Sonntag (7.9.) bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Straße zwischen Manacor und Porto Cristo (Ma-4020) ums Leben gekommen, wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet. Vier weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Gegen ein Uhr nachts wurde der Notruf über einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf Höhe des Kilometers 9 der Ma-4020 gemeldet, bei dem es insgesamt sechs Verletzte gab. Umgehend machten sich Beamte der Verkehrspolizei der Guardia Civil auf den Weg zum Unfallort.

Eines der Unfallautos stand in Flammen

Auch der Rettungsdienst Samu 061 wurde alarmiert und aktivierte das Protokoll für Massenunfälle (Incidente de Múltiples Víctimas, IMV). Drei Notarztwagen, drei Krankenwagen sowie ein Notarzt aus dem Gesundheitszentrum PAC Felanitx und weitere verfügbare Rettungskräfte aus der Umgebung wurden entsandt. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand eines der Unfallautos in Flammen, da es nach dem Zusammenstoß Feuer gefangen hatte.

Die Sanitäter konnten die Verletzten stabilisieren. Zwei von ihnen, die sich in kritischem Zustand befanden, wurden umgehend mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus von Manacor gebracht, wo sie kurz nach der Einlieferung verstarben.

Eine weitere Person wurde mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus von Manacor transportiert. Zwei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Llevant gebracht. Ein sechstes Opfer der Tragödie, das sich in kritischem Zustand befand, wurde in das Krankenhaus Son Espases verlegt. /bro