24 Migranten erreichen Mallorca und Formentera auf drei Booten

Insgesamt 24 Personen sind am Montag (8.9.) auf drei Migrantenbooten auf Mallorca und der Nachbarinsel Formentera angekommen. Das erste Boot wurde von Seenotrettung und Guardia Civil gegen 2 Uhr morgens rund eine Seemeile südlich von Formentera entdeckt. Hier waren sechs Personen an Bord. Um 7.16 Uhr wurde eine weitere Jolle mit 13 Personen an Bord rund fünf Seemeilen südlich der Insel entdeckt.

Migrantenboot in Cala Galiota

Das Migrantenboot, das Mallorca erreichte, wurde um 6.46 Uhr in Cala Galiota bei Colònia Sant Jordi entdeckt. Die Ortspolizei von Ses Salines und die Guardia Civil nahmen die Ankunft von fünf Personen zu Protokoll.

Nach offiziellen Zahlen haben damit im laufenden Jahr 4.990 Migranten auf 268 Booten die Balearen erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 kamen bis Ende Dezember 5.882 Personen über den irregulären Seeweg an. /pss