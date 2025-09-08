24 Migranten erreichen Mallorca und Formentera auf drei Booten
Im laufenden Jahr sind knapp 5.000 Menschen über den irregulären Seeweg auf die Balearen gekommen
Insgesamt 24 Personen sind am Montag (8.9.) auf drei Migrantenbooten auf Mallorca und der Nachbarinsel Formentera angekommen. Das erste Boot wurde von Seenotrettung und Guardia Civil gegen 2 Uhr morgens rund eine Seemeile südlich von Formentera entdeckt. Hier waren sechs Personen an Bord. Um 7.16 Uhr wurde eine weitere Jolle mit 13 Personen an Bord rund fünf Seemeilen südlich der Insel entdeckt.
Migrantenboot in Cala Galiota
Das Migrantenboot, das Mallorca erreichte, wurde um 6.46 Uhr in Cala Galiota bei Colònia Sant Jordi entdeckt. Die Ortspolizei von Ses Salines und die Guardia Civil nahmen die Ankunft von fünf Personen zu Protokoll.
Nach offiziellen Zahlen haben damit im laufenden Jahr 4.990 Migranten auf 268 Booten die Balearen erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 kamen bis Ende Dezember 5.882 Personen über den irregulären Seeweg an. /pss
- Totale Mondfinsternis am Sonntag (7.9.): Wann Sie den Blutmond auf Mallorca sehen können
- Betrunkene Urlauber oder getarnte Diebe? Neue Masche an der Playa de Palma
- Wohnungsnot auf Mallorca: Mutter und Sohn (8) aus Kellerraum zwangsgeräumt
- Schwerer Verkehrsunfall bei Manacor: Zwei Tote und mehrere Verletzte
- „Bleibt lieber weg“- Aktivistin fordert Zurückhaltung ausländischer Immobilienkäufer in Palma
- Mega-Party in Palma: Das Electro-Event "Patrona" in Bildern
- 62 Meeresschildkröten-Babys sind aus dem Nest an Palmas Stadtstrand geschlüpft
- Deutscher Urlauber am Strand von Can Picafort verstorben