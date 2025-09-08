Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen
Zwischen Dienstag (8.9.) um 0 Uhr und Mittwoch um 7 Uhr gilt Warnstufe Orange auf der ganzen Insel
Mallorca droht Ungemach: Ab Dienstag (9.9.) um 0 Uhr gilt auf der ganzen Insel die zweithöchste Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter. Die Wetterwarnung gilt bis Mittwoch um 7 Uhr. 50 Liter pro Stunde und Quadratmeter Niederschlag sind möglich, über die gesamte Dauer des Wetterumschwungs sollen es mehr als 140 Liter sein. Der spanische Wetterdienst Aemet beschreibt die Schauer als sintflutartig.
Angesichts der komplizierten Wetterlage hat die Balearen-Regierung eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen bekanntgegeben:
Sicherheitsmaßnahmen im Haus
- Sichern Sie Türen und Fenster
- Bleiben Sie in hoch gelegenen Bereichen des Hauses
- Entfernen Sie von draußen alles, was vom Wasser weggeschwemmt werden könnte
- Bringen Sie Medikamente, Dokumente und Wertgegenstände sowie Lebensmittel und Trinkwasser an hoch gelegene Stellen im Haus
- Vermeiden Sie den Aufenthalt in Kellern oder niedrigen Räumen wie Garagen
- Wenn das Wasser bereits in Ihre Wohnung eingedrungen ist, schalten Sie die Hauptsicherung aus
Sicherheitsmaßnahmen im Freien
- Halten Sie sich auf dem Land von Sturzbächen und Überschwemmungsgebieten fern
- Suchen Sie in städtischen Gebieten Schutz in einem Gebäude
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr
- Vermeiden Sie Fahrten mit dem Auto, wenn es nicht unbedingt notwendig ist
- Wenn Sie mit dem Auto fahren müssen, drosseln Sie die Geschwindigkeit und vergrößern Sie den Sicherheitsabstand
- Halten Sie bei schlechten Sichtverhältnissen das Fahrzeug an
- Fahren Sie nicht in Überschwemmungsgebiete, auch wenn dort scheinbar nur wenig Wasser steht. Bei Niedrigwasser schwimmen Autos auf und werden leicht weggeschwemmt
- Wenn das Auto zu schwimmen beginnt und weggeschwemmt wird, steigen Sie sofort aus! Wenn Sie nicht durch die Tür aussteigen können, benutzen Sie das Fenster
Vorbereitungen auf den Ernstfall
Die Balearen-Regierung betonte am Montag (8.9.), dass man die Situation kontinuierlich im Blick habe und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen würden. Die balearische Naturschutzbehörde Ibanat hat mehrere Wanderhütten für die Dauer der Wetterwarnung geschlossen. Die Stadt Palma und die anderen Gemeinden der Insel befinden sich in Handlungsbereitschaft. Vonseiten der Generaldirektion für Wasserressourcen heißt es, dass Überflutungen in den Sturzbächen unwahrscheinlich seien, da diese sauber seien.
- Totale Mondfinsternis am Sonntag (7.9.): Wann Sie den Blutmond auf Mallorca sehen können
- Betrunkene Urlauber oder getarnte Diebe? Neue Masche an der Playa de Palma
- Wohnungsnot auf Mallorca: Mutter und Sohn (8) aus Kellerraum zwangsgeräumt
- Schwerer Verkehrsunfall bei Manacor: Zwei Tote und mehrere Verletzte
- „Bleibt lieber weg“- Aktivistin fordert Zurückhaltung ausländischer Immobilienkäufer in Palma
- Mega-Party in Palma: Das Electro-Event "Patrona" in Bildern
- 62 Meeresschildkröten-Babys sind aus dem Nest an Palmas Stadtstrand geschlüpft
- Deutscher Urlauber am Strand von Can Picafort verstorben