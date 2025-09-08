Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen

Mallorca droht Ungemach: Ab Dienstag (9.9.) um 0 Uhr gilt auf der ganzen Insel die zweithöchste Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter. Die Wetterwarnung gilt bis Mittwoch um 7 Uhr. 50 Liter pro Stunde und Quadratmeter Niederschlag sind möglich, über die gesamte Dauer des Wetterumschwungs sollen es mehr als 140 Liter sein. Der spanische Wetterdienst Aemet beschreibt die Schauer als sintflutartig.

Angesichts der komplizierten Wetterlage hat die Balearen-Regierung eine Reihe an Sicherheitsmaßnahmen bekanntgegeben:

Sicherheitsmaßnahmen im Haus

Sichern Sie Türen und Fenster

Bleiben Sie in hoch gelegenen Bereichen des Hauses

Entfernen Sie von draußen alles, was vom Wasser weggeschwemmt werden könnte

Bringen Sie Medikamente, Dokumente und Wertgegenstände sowie Lebensmittel und Trinkwasser an hoch gelegene Stellen im Haus

Vermeiden Sie den Aufenthalt in Kellern oder niedrigen Räumen wie Garagen

Wenn das Wasser bereits in Ihre Wohnung eingedrungen ist, schalten Sie die Hauptsicherung aus

Sicherheitsmaßnahmen im Freien

Halten Sie sich auf dem Land von Sturzbächen und Überschwemmungsgebieten fern

Suchen Sie in städtischen Gebieten Schutz in einem Gebäude

Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr

Vermeiden Sie Fahrten mit dem Auto, wenn es nicht unbedingt notwendig ist

Wenn Sie mit dem Auto fahren müssen, drosseln Sie die Geschwindigkeit und vergrößern Sie den Sicherheitsabstand

Halten Sie bei schlechten Sichtverhältnissen das Fahrzeug an

Fahren Sie nicht in Überschwemmungsgebiete, auch wenn dort scheinbar nur wenig Wasser steht. Bei Niedrigwasser schwimmen Autos auf und werden leicht weggeschwemmt

Wenn das Auto zu schwimmen beginnt und weggeschwemmt wird, steigen Sie sofort aus! Wenn Sie nicht durch die Tür aussteigen können, benutzen Sie das Fenster

Vorbereitungen auf den Ernstfall

Die Balearen-Regierung betonte am Montag (8.9.), dass man die Situation kontinuierlich im Blick habe und alle notwendigen Vorbereitungen getroffen würden. Die balearische Naturschutzbehörde Ibanat hat mehrere Wanderhütten für die Dauer der Wetterwarnung geschlossen. Die Stadt Palma und die anderen Gemeinden der Insel befinden sich in Handlungsbereitschaft. Vonseiten der Generaldirektion für Wasserressourcen heißt es, dass Überflutungen in den Sturzbächen unwahrscheinlich seien, da diese sauber seien.