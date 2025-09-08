Warnstufe Orange: Wetterumschwung soll Mallorca mehr als 140 Liter Niederschlag bescheren
Der Wetterdienst beschreibt die Schauer als sintflutartig. Zudem sinken die Temperaturen rapide ab
Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor einem heftigen Wetterumschwung zum Wochenstart. Auf dem Festland gilt mitunter die höchste Warnstufe Rot, auf Mallorca derzeit die zweithöchste Warnstufe Orange. Aemet rechnet mit über 140 Litern Niederschlag pro Quadratmeter auf den Balearen.
Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es könnte regnen, mitunter gar stärker. Aemet hat von 12 bis 18 Uhr im Norden und der Inselmitte die Warnstufe Gelb ausgegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Unwetter eintrifft, ist mit 10 bis 40 Prozent aber äußerst gering. Es wird sich wohl eher um wenige Tropfen handeln. Der Wetterdienst ist auf Mallorca gerne sehr vorsichtig.
In der Nacht auf Dienstag wird es ungemütlich
Bei bis zu 33 Grad wird es nochmal richtig warm. Auch die Nacht wird bei 17 (Sóller) bis 22 Grad (Palma) schwül. Vor dem Schlafen sollten Fenster geschlossen und Terrassenmöbel untergestellt werden. Die Gewitterfront erreicht in den frühen Morgenstunden die Insel.
Bereits ab Mitternacht gilt auf ganz Mallorca die Warnstufe Orange wegen Starkregens und Gewitter. 50 Liter pro Stunde und Quadratmeter Niederschlag sind möglich, über die gesamte Dauer des Wetterumschwungs sollen es mehr als 140 Liter sein. Aemet beschreibt die Schauer als sintflutartig.
Mittags und am Abend stoppt der Regen kurz. Ansonsten schüttet es heftig. Einerseits ist das gut, da die Grundwasserbestände aufgefüllt werden müssen. Andererseits dürften die großen Regenmassen in so kurzer Zeit eher ins Meer abfließen.
Auch am Mittwochmorgen gilt noch die Warnstufe Orange
Bis 7 Uhr am Mittwoch gilt die Warnstufe Orange. Danach zeigt sich langsam die Sonne wieder. Die restliche Woche kann es zwar noch vereinzelte Schauer geben, es wird aber überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen bereits ab Donnerstag wieder über die 30-Grad-Marke.
