Kutschpferd kollabiert auf Mallorca - Urlauber weigern sich auszusteigen

Ein Kutschpferd ist am Montag (8.9.) gegen 11.30 Uhr in der Carrer de la Carnisseria im Zentrum von Palma plötzlich zusammengebrochen, während es eine Kutsche mit fünf Mallorca-Urlaubern zog. Laut der Tierschutzpartei "Progreso en Verde" (Progress in Grün) stiegen die Insassen nicht aus und kümmerten sich auch nicht um das Tier, das mehrere Minuten regungslos auf dem Asphalt lag.

Augenzeugen berichten, dass der Kutscher ratlos wirkte und keine Anstalten machte, das Pferd wieder auf die Beine zu bringen. Laut der Tierschützer sprach er von einem „Ausrutscher“. Das Rathaus Palma bestätigte, die Kutsche sei in eine nicht autorisierte Zone gefahren, deren Boden sich für Pferde als besonders rutschig erweise. Gleichzeitig erinnerte die Stadt: „Die für den Kutschendienst eingesetzten Pferde werden alle 15 Tage tierärztlich untersucht sowie regelmäßigen Kontrollen und einer täglichen Pflege unterzogen, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten.“

Unterernährt und erschöpft

„Es ist eine Schande. Jedes Jahr versucht man uns zu täuschen und sagt, es handele sich bloß um Ausrutscher – doch das ist eine Lüge. Die Tiere sind völlig erschöpft nach Monaten harter Arbeit und haben kaum noch Kraft, sich auf den Beinen zu halten“, erklärt "Progreso en Verde". Zudem kritisiert die Partei, dass viele Kutschpferde mit beschädigten Hufeisen laufen, was die Untätigkeit des Rathauses in Sachen Tierschutz deutlich mache. Über den Sommer hinweg hätten Tierschützer unterernährte und hinkende Tiere dokumentiert, ohne dass jemand eingegriffen habe.

Bereits am Samstag (6.9.) war ein anderes Kutschpferd vor der Kirche Sant Nicolau in Palma zusammengebrochen. Es zeigte deutliche Erschöpfungsanzeichen und stürzte, als seine Kräfte versagten. Der Kutscher und mehrere Urlauber kümmerten sich um das Tier, beruhigten es und gaben ihm Wasser. Nach wenigen Minuten konnte es wieder aufstehen.

Drohungen gegen Filmende

"Progreso en Verde" betont, dass solche Vorfälle nur in Palma vorkämen. An anderen Orten hätte dies „schon längst mehr als einen politischen Verantwortlichen den Posten gekostet“. Zudem berichtet die Partei von Drohungen durch Kutscher gegenüber Menschen, die das Zusammenbrechen der Pferde filmten – insbesondere gegenüber Frauen. Guillermo Amengual, Vorsitzender von "Progreso en Verde", wirft der konservativen Regierungspartei PP vor, die Kutscher zu schützen und ihre ständigen Gesetzesverstöße zu ignorieren.

Die Diskussion über Pferdekutschen in Palma dauert seit Jahren an. Ende Juli demonstrierten Tierschützer in der Stadt erneut für ein Verbot. In Alcúdia im Norden der Insel zeigte der Druck bereits Wirkung: Seit Ende März 2025 sind dort nur noch Ausflüge mit Elektrokutschen erlaubt – als erste Gemeinde auf ganz Mallorca. Die Kutscher hingegen beklagen, Opfer von Rassismus zu sein.