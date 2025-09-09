Streit um Strandliegen-Preise in Canyamel – Ist das Diskriminierung?

Immer wieder sorgen die Preise für Strandliegen und Sonnenschirmeauf Mallorca für Unmut. Wenn dann noch eine vermutete Diskriminierung des Verleihers gegenüber des Kunden mit ins Spiel kommt, ist der Ärger besonders groß. In Canyamel ist es bei MZ-Leserin Petra K. kürzlich zu einem Vorfall gekommen, der sie sehr verärgert hat.

"Am Sonntag (7.9.) bin ich um 17 Uhr an den Strand dort gefahren, habe mich gefreut, eine Liege zu ergattern, und habe klaglos die 9,75 Euro bei dem mir seit vielen Jahren bekannten Kassierer gezahlt. Ich hatte noch zwei sehr schöne Stunden auf meiner Liege", schrieb sie der MZ per E-Mail.

Eine Frage der Uhrzeit?

Am Montag (8.9.) sei sie dann erneut an den besagten Strand gefahren, sei allerdings schon um 15 Uhr dagewesen. "Wieder freute ich mich, eine leere Liege mit Schirm zu finden. Der Kassierer war sofort da, und ich reichte ihm die 10 Euro." Der Mann erklärte der Frau daraufhin, dass sie für beide Liegen zahlen müsste, also 19,50 Euro. Das sei früher nicht so gewesen, nun aber schon, sagte er ihr. "Ich fragte ungläubig nach", so die MZ-Leserin. Immerhin sei sie am Vortag auch alleine am Strand gewesen und hätte nur eine Liege bezahlen müssen.

Der Kassierer verwies auf die Uhrzeit. Da die Frau am Sonntag (7.9.) erst später zum Strand kam, habe sie nur kurz von der Liege Gebrauch machen können. Wäre sie auch an diesem Tag um 16 Uhr gekommen, hätte sie ebenfalls zwei Liegen bezahlen müssen. Ab 17 Uhr sei auch die Miete nur einer Liege möglich.

Dann eben mit dem Handtuch im Sand

Etwas beleidigt und verdutzt zog die MZ-Leserin ab, legte sich am Wasser in den Sand. "Dort wurde es mir schnell zu heiß. Ich habe mich umgesehen und eine Frau entdeckt, die auch allein war, die zweite Liege lag umgekippt neben ihr. Ich dachte, dass ich ihr die Liege vielleicht 'abkaufen' könnte, also habe ich sie angesprochen und gefragt, ob sie auch für zwei Liegen bezahlt habe." Die Frau, eine Spaniern, verneinte. Sie habe nur 9,75 Euro bezahlt. Nun fragt sich Petra K.: "Ist das alles verständlich, Ausländerabzocke oder grenzt das schon an Diskriminierung Alleinreisender?"

Das sagt der Konzessionär

Ein Verantwortlicher der Konzessionär-Firma, Playas de Capdepera, mutmaßt auf MZ-Anfrage, dass es zwischen der Spanierin und der MZ-Leserin ein sprachliches Missverständnis gegeben haben könnte. "Die Spanierin, die deutlich früher als die Deutsche am Strand war, hat für beide Liegen und einen Sonnenschirm bezahlt, 19,50 Euro", versicherte er gegenüber der MZ.

Er räumt aber auch ein, dass die Preise je nach Uhrzeit der ankommenden Gäste variieren können. Wenn jemand erst recht spät am Strand aufkreuze, etwa um 17 Uhr, zwinge man sie oder ihn nicht dazu, zwei Liegen zu mieten, sondern komme ihr oder ihm entgegen.

Am Strand von Canyamel geht es familiär zu. / Universal Beach

Nur noch die Hälfte an Liegen und Sonnenschirmen

Der Konzessionär verweist zudem auf ein Problem, von dem viele Strandgäste vermutlich nichts mitbekommen haben: "Die Behörden haben uns gezwungen, die Hälfte der Sonnenschirme und -liegen, die wir noch im letzten Jahr angeboten haben, wieder abzubauen, dabei haben wir auch in diesem Jahr für 140 sombrillas und 280 hamacas bezahlt."

Mit einem Dokument, für das das Rathaus und die balearische Küstenschutzbehörde zuständig sind, habe es ein Problem zwischen beiden Behörden gegeben. Welches genau könne der Konzessionär nicht sagen. Die MZ hat daher beim Rathaus von Capdepera nachgefragt, aber bisher noch keine Antwort erhalten.

"Jedenfalls haben wir dadurch viel Geld verloren", so der Verantwortliche von Playas de Capdepera, weiter. Die Nachfrage nach den (weniger) Liegen und Schirmen sei hoch. "Wenn jemand nur eine Liege mit Schirm mietet, will sich auf die andere oft niemand dazulegen", weiß der Konzessionär. Daher seien auch Einzelpersonen, die recht früh an den Strand kommen, dazu gezwungen, jeweils das Gesamtpaket (zwei Liegen und ein Schirm) für 19,50 Euro zu mieten.

Auch das Wetter ist entscheidend

Kommt ein Kunde erst später und will nur eine Liege mieten oder ist es an einem Tag bewölkt, könne der Liegen- und Sonnenschirm-Verleiher ihm preislich entgegenkommen. Auch bezüglich der Zeiten, zu denen die Badegäste die Liegen eigentlich räumen müssen, sei man flexibel. "Eigentlich werden sie um 18.30 Uhr weggeräumt. Die Frau hat sie aber länger genutzt", sagt der Konzessionär, der zudem betonte, dass jeder Kunde - egal welcher Nationalität - gleich behandelt wird.

Im Übrigen gebe das Rathaus der Gemeinde (Capdepera) die Preise für die Liegen und Sonnenschirme vor, unterstrich der Konzessionär. Auf den Fall der deutschen MZ-Leserin zurückkommend und die Frage, warum die Spanierin ihr die zweite Liege nicht "weiterverkauft" hat, sagte der Mann: "Vielleicht wollte sie alleine sein? Und wenn sie sich untereinander nicht verständigen können, können wir leider nichts machen."