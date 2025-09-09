Unwetter auf Mallorca: Regen spült Müll in den Hafen von Portitxol

Die heftigen Regenfälle am Dienstag (9.9.) haben im Hafen von Portitxol in Palma schwere Schäden verursacht. Die Wassermassen spülten den gesamten Müll aus dem Sturzbach Torrent de na Bàrbara ins Meer, wo er sich insbesondere an den Liegeplätzen der Boote sammelte. Die Verschmutzung ist so massiv, dass man das Wasser kaum noch erkennt, weil es von einer Schicht aus Abfällen bedeckt ist. Bei den Abfällen handelt es sich nicht nur um Plastikmüll, sondern teilweise sogar um größere Gegenstände wie Stühle, wie auf diesen Bild zu sehen ist:

Von Flaschen bis Stühle schwimmen im Hafen. / Manu Mielniezuk

Seit Monaten angesammelt

Unzählige Plastikflaschen, Kanister, Äste und weitere Rückstände rund um die Boote weisen darauf hin, dass dieser Müll sich innerhalb von Monaten im Sturzbach angesammelt haben muss, der in die Bucht von Palma mündet.

Patrick Schirmer Sastre

Es ist nicht das erste Mal, dass das alte Fischerviertel von Palma die unmittelbaren Folgen eines Unwetters erleidet. Jedes Mal, wenn starker Regen fällt, spült das Wasser den gesamten Müll aus dem torrent ins Hafenbecken. /slr