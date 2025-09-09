Über 230 Bootsmigranten seit Montagmorgen auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen
Damit sind im laufenden Jahr über 5.000 Menschen über den irregulären Seeweg auf die Balearen gekommen
236 Migranten sind seit Montagmorgen (8.9.) mit Booten auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen. Wie die Ständige Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen am Dienstagvormittag mitteilte, kamen am Montag insgesamt 174 Personen an. Eines der Boote erreichte die Südküste Mallorcas, zwei weitere Boote wurden vor dem Archipel Cabrera aufgetan. Die anderen Jollen wurden vor Ibiza und Formentera entdeckt.
Am Dienstag kamen bislang drei weitere Boote hinzu. Diese wurden zwischen 0.22 Uhr und 8.15 Uhr vor Cabrera entdeckt. Insgesamt waren hier 62 Personen an Bord.
Über 5.000 Migranten im laufenden Jahr
Damit sind im laufenden Jahr 5.128 Migranten irregulär über den Seeweg von Algerien auf die Balearen gekommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 kamen bis Ende Dezember 5.882 Personen über den irregulären Seeweg an.
Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens kritisierte am Dienstag auf der Plattform X, sie habe trotz der großen Flut an Migranten keinen Anruf aus der Zentralregierung erhalten.
- Warnstufe Orange: Wetterumschwung soll Mallorca mehr als 140 Liter Niederschlag bescheren
- Unwetter auf Mallorca: Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten Sie ergreifen
- 2025 ist das schlechteste Jahr, seitdem ich aufhabe': Das sagen die 'Goodbye Deutschland'-Gastronomen zur Restaurant-Krise
- Bei den Preisen die Schmerzgrenze erreicht': So ist die Tourismus-Saison 2025 auf Mallorca gelaufen
- „Bleibt lieber weg“- Aktivistin fordert Zurückhaltung ausländischer Immobilienkäufer in Palma
- Betrunkene Urlauber oder getarnte Diebe? Neue Masche an der Playa de Palma
- Wohnungsnot auf Mallorca: Mutter und Sohn (8) aus Kellerraum zwangsgeräumt
- Nach schwerem Unfall: König Felipe besucht seinen verletzten Freund Jaume Anglada im Krankenhaus auf Mallorca