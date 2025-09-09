Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Über 230 Bootsmigranten seit Montagmorgen auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen

Damit sind im laufenden Jahr über 5.000 Menschen über den irregulären Seeweg auf die Balearen gekommen

Ein Boot voller Migranten vor Cabrera (Archivbild). / DM

Patrick Schirmer Sastre

236 Migranten sind seit Montagmorgen (8.9.) mit Booten auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen. Wie die Ständige Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen am Dienstagvormittag mitteilte, kamen am Montag insgesamt 174 Personen an. Eines der Boote erreichte die Südküste Mallorcas, zwei weitere Boote wurden vor dem Archipel Cabrera aufgetan. Die anderen Jollen wurden vor Ibiza und Formentera entdeckt.

Am Dienstag kamen bislang drei weitere Boote hinzu. Diese wurden zwischen 0.22 Uhr und 8.15 Uhr vor Cabrera entdeckt. Insgesamt waren hier 62 Personen an Bord.

Über 5.000 Migranten im laufenden Jahr

Damit sind im laufenden Jahr 5.128 Migranten irregulär über den Seeweg von Algerien auf die Balearen gekommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 kamen bis Ende Dezember 5.882 Personen über den irregulären Seeweg an.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens kritisierte am Dienstag auf der Plattform X, sie habe trotz der großen Flut an Migranten keinen Anruf aus der Zentralregierung erhalten.

