Überflutete Keller, umgestürzte Bäume, gestrichene Flüge: Was das Unwetter auf Mallorca bislang angerichtet hat

Im Moment geht über Mallorca der zweite heftige Regenguss mit Gewitter nieder. Die Behörden haben bereits eine Zwischenstandsmeldung über die verursachten Schäden abgegeben. Die Anzahl dürfte im Tagesverlauf des Dienstags (9.9.) zunehmen. Auch am Flughafen Mallorca ist mit weiteren Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen.

Bis 10 Uhr, so vermeldete es die Notrufzentrale 112, gab es 48 Zwischenfälle auf Mallorca: Palma (24), Calvià (9), Algaida (3), Andratx (3), Manacor (2), Marratxí (2) sowie kleinere in Deià, Escorca, Puigpunyent, Sant Joan und Santa Maria. Dabei handelt es sich um vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und entwurzelte Bäume.

In den sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen, bei denen ersichtlich ist, dass durchaus schlimmere Unglücke hätten passieren können. Zum Beispiel bei den umgestürzten Bäumen an Palmas Meerespromenade:

Parks und Spielplätze sind geschlossen. Die Forstbehörde Ibanat hat neun Wanderhütten sowie drei Campingplätze vorerst zugemacht. Die Flugsicherheitsbehörde Enaire rät allen Passagieren dazu, die aktuellen Flugzeiten im Blick zu behalten:

So ist die Lage am Flughafen Mallorca

Binnen zehn Minuten fielen am Flughafen 22 Liter Niederschlag. Derzeit nimmt die Regenmenge noch zu. Alle Flüge sind derzeit verspätet, im Durchschnitt anderthalb bis zwei Stunden. Es gibt auch schon die ersten Flugstreichungen, darunter einen Eurowings-Flug nach Berlin. Tendenziell wird sich die Lage am Flughafen im Tagesverlauf eher verschlechtern. Erst gen Abend soll der Regen stoppen und die Gewitterwolken langsam weiterziehen.

Bis Mittwoch 7 Uhr gilt noch die Warnstufe Orange des spanischen Wetterdienstes Aemet inselweit. In der Inselmitte und im Osten gilt von 12 bis 19 Uhr am Mittwoch dann noch die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitter. Dann dürfte es sich aber nur um leichte Schauer handeln.