Unwetter ist noch nicht vorbei: Wann die nächste Gewitterfront über die Insel zieht

Da ist ein ordentlicher Guss in der Nacht auf Dienstag (9.9.) über Mallorca heruntergekommen. Wie angekündigt, erreichte die Gewitterfront gegen 3 Uhr morgens die Insel und sorgte für heftige Regenschauer. Derzeit wirkt das Wetter zwar ruhig, im Tagesverlauf am Dienstag wird es aber nochmal ungemütlich.

Zur Zwischenbilanz gibt es bislang kaum Informationen. Der spanische Wetterdienst Aemet dürfte in Kürze erste Regenmengen veröffentlichen. Auch von der Einsatzzentrale 112 gibt es noch keine Meldung über mögliche Zwischenfälle. Die Behörden hatten frühzeitig die Bevölkerung gewarnt und unter anderem Parks und Spielplätze geschlossen. Auch der Wetterdienst hatte neben der Warnstufe Orange noch eine gesonderte Unwetterwarnung ausgegeben.

So hat es in der Nacht gedonnert:

In Palma kam es zu leichten Überschwemmungen:

Besonders von Wanderungen ist abzusehen. In den beiden vergangenen Jahren sind Ausflügler in der Schlucht von Sa Calobra ertrunken. Zu dieser Jahreszeit sind Unwetter normal.

So geht es mit dem Wetter auf Mallorca weiter

Die Warnstufe Orange gilt noch bis Mittwoch 7 Uhr wegen Starkregens und Gewitter. Binnen kurzer Zeit können über 140 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Die Sturzbäche füllen sich und Abstand ist angebracht.

Laut Wetterradar zieht gegen 12 Uhr die nächste Gewitterfront über die Insel. Besonders die Süd- und die Nordküste sind davon betroffen. In den folgenden Stunden regnet es sich ein. Erst gegen 18 Uhr hört es langsam auf. In der Nacht werden die dunklen Wolken wohl an Mallorca vorbeiziehen.

Der Wetterumbruch geht mit einem Temperatursturz einher. Von einem Tag auf den anderen sind die Höchstwerte um gut zehn Grad auf 24 bis 25 Grad gefallen. Bereits im Wochenverlauf steigen die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke und es wird sonnig.