Das Unwetter ist zurück: Regen, Hagel und überflutete Straßen im Osten Mallorcas
Der spanische Wetterdienst hatte Warnstufe Gelb ausgegeben
Ein Unwetter hat am frühen Mittwochnachmittag (10.9.) den Osten Mallorcas heimgesucht. In den Deutschenhochburgen Cala Millor und Artà kam es zu starken Regenfällen und überschwemmten Straßen. In Son Servera fiel sogar Hagel. Auf Social-Media-Videos ist zu sehen, wie in Küstenorten Strandmobiliar von den starken Windböen weggeweht wird.
Überraschend kommt das Unwetter nicht. Der spanische Wetterdienst hat noch bis Mittwochabend um 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter für den Norden, den Osten und die Inselmitte ausgegeben.
Auch am Donnerstag ist Regen möglich
Bereits am Dienstag (9.9.) war es auf Mallorca zu starken Regenfällen gekommen. Die größten Niederschläge wurden an der Balearen-Universität in Palma verzeichnet. Hier fielen 74 Liter pro Quadratmeter. Auch am Donnerstag kann es inselweit zu Regenfällen kommen. Eine Wetterwarnung wurde deshalb aber nicht ausgegeben.
