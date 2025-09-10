Streit im Modeladen eskaliert: Sicherheitsdienst überwältigt Mallorca-Residenten vor den Augen seiner Tochter
Ein Streit in der Umkleide einer bekannten Modemarke in Palma eskalierte am 30. August
Schock beim Einkaufen in Palma: Ein Mallorca-Resident soll in einer Filiale einer bekannten Modekette vom Sicherheitspersonal gewaltsam zu Boden gebracht und in Handschellen abgeführt worden sein. Der Vorfall ereignete sich bereits am 30. August, wurde aber erst jetzt bekannt.
Das ist passiert
Laut dem der MZ vorliegenden Polizeiprotokoll hatte sich der Vorfall gegen 12.30 Uhr ereignet, als der Mann mit seiner 16-jährigen-Tochter im Bereich der Umkleidekabinen auf seine Frau wartete. Eine Mitarbeiterin soll ihn daraufhin mehrfach aufgefordert haben, diesen Bereich zu verlassen. Der Mann erklärte, er wolle seine Tochter nicht alleine lassen, was zu einer verbalen Auseinandersetzung führte.
Kurz darauf griff ein Sicherheitsmitarbeiter ein, packte den Mann am Arm und rang ihn gemeinsam mit einem Kollegen zu Boden. Anschließend wurde er in einen privaten Nebenraum des Ladens gebracht und dort für etwa 40 Minuten mit Handschellen fixiert – laut Anzeige ohne ersichtlichen Grund. Währenddessen versuchte die Ehefrau das Geschehen mit ihrem Handy zu filmen. Ein Mitarbeiter entriss ihr jedoch das Gerät mit der Begründung, sie dürfe nicht filmen. Die Tochter war Zeugin des gesamten Vorfalls.
Verletzungen an Handgelenken
Die Ortspolizei traf etwa 30 Minuten nach einem Notruf ein. Erst dann wurden dem Mann die Handschellen abgenommen. Laut ärztlichem Attest erlitt er durch das Festhalten Verletzungen an beiden Handgelenken sowie ein posttraumatisches Stresssyndrom. Eine private Notfallbehandlung kostete 317,59 Euro. Der Mann erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei.
Eine Anfrage der MZ bei der Filiale der Modekette blieb erfolglos. Der Anruf wurde nach Nennung des Anliegens kommentarlos beendet.
