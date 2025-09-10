Weiter Warnstufen wegen Starkregens: Lage am Flughafen ungewiss

Das Wetter auf Mallorca hat sich vorerst beruhigt. Im Laufe des Mittwochs (10.9.) soll jedoch eine weitere (kleinere) Gewitterfront über die Insel ziehen. Am Flughafen Mallorca gibt es am Morgen nur leichte Verspätungen. Das könnte sich auch wegen eines Fluglotsenstreiks im Tagesverlauf ändern.

Am Dienstag fielen bis 20 Uhr 74 Liter pro Quadratmeter an der Wetterstation an der Balearen-Uni in Palma. Der Wetterdienst Aemet hatte mit der Warnstufe Orange vor der doppelten Menge gewarnt. In Palmas Zentrum waren es 45 Liter, an der Südspitze Mallorcas nur zwölf Liter:

Bis 18 Uhr gab es laut der Einsatzzentrale 112 80 Zwischenfälle wie vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und überflutete Straßen. Die Lage am Flughafen war bei vielen Flugstreichungen und stundenlangen Verspätungen kritisch.

So geht es mit dem Wetter weiter

Von 12 bis 19 Uhr gilt am Mittwoch die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitter in der Inselmitte und im Osten. Laut Aemet können bis zu 25 Liter vom Himmel kommen. Laut dem meist verlässlicheren Wetterradar regnet es zwischen 14 und 16 Uhr in den genannten Gebieten leicht.

Ansonsten scheint wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 27 bis 28 Grad. Ab Donnerstag wird es wärmer und die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke. Donnerstag und Freitag sind noch ein paar Regentropfen möglich, ab dem Wochenende scheint die Sonne durchgehend.

Streik der Fluglotsen in Frankreich

Der Flughafenbetreiber Aena rät den Passagieren weiterhin, die Abflugzeiten zu checken. Nach dem Chaos am Vortag müssen am Mittwoch sicher der ein oder andere Flug nachgeholt werden. Zudem streiken die Fluglotsen in Frankreich, was den Flugverkehr auf die Insel beeinflussen könnte. Auf der Aena-Website werden unter Abflüge oder Ankünfte alle Verspätungen und möglichen Flugstreichungen angezeigt.