Kinderparty mit Einhörnern statt Orgie: Werbevideo für Unterwäschelauf in Bunyola wegen anzüglicher Inhalte abgeändert

Einmal im Jahr zieht der beschauliche Ort Bunyola bei seinem traditionellen Unterwäschelauf ("Correguda en roba interior") blank. Schon im Vorfeld hat nun das Werbevideo für das Event, das in diesem Jahr am Samstag (13.9.) stattfinden wird, für Kritik gesorgt. Die Meinungen der Bewohner sind geteilt. Die einen halten es für gelungen, da es in dem ironischen und provokativen Ton des Festes gehalten ist. Die anderen finden, dass die Macher in diesem Jahr zu weit gegangen sind. Infolgedessen haben sich die Organisatoren dazu entschieden, alle Inhalte, die für Diskussionen sorgen könnten, zu streichen.

In dem Originalclip, bei dem unter anderem Ferran Bex, Co-Regisseur der Serie Norats, Regie geführt hat, kommt ein Mann nach Hause und hört das Stöhnen zweier sich Liebender. Als er die Tür seines Schlafzimmers öffnet, erwischt er drei Personen in flagranti. Einer der Beteiligten lädt ihn ein, mitzumachen, woraufhin sich der Mann zu dem Dreier gesellt.

In der neuen Version, die nur wenige Stunden nach der ersten veröffentlicht wurde, kommt der Mann zwar ebenfalls nach Hause, hört dann aber statt Stöhnen Kindergeräusche, untermalt von der Hymne „Correguda“. Als er die Tür zu seinem Zimmer öffnet, bietet sich ihm ein völlig anderes Bild: eine riesige Kinderparty, auf der zur Krönung mehrere Einhörner fröhlich tanzen, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden.

Das sagen die Darsteller

In der neuen Version kommen mehrere Darsteller, die zur Theatergruppe von Bunyola gehören, nicht mehr vor, unter anderem Joan Luna. „Wir haben diese Reaktion nicht erwartet, aber sie sollte uns nicht herunterziehen. Ich habe auch viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt er.

Er findet es seltsam, dass nun dieselben Argumente wie vor 20 Jahren angebracht werden. Damals wurde der Unterwäschelauf an sich kritisiert. Das Event sei sexualisiert und nichts für Kinder, hieß es.

Der einzige Darsteller, der in der neuen Version weiterhin zu sehen ist, ist Pere Quetglas. „Ich fand die Reaktionen seltsam und es hat mich ein wenig verletzt, wie das Video aufgenommen wurde“, gibt er zu. Quetglas glaubt, dass die Kritik von „einer Minderheit“ kommt, und verteidigt die Arbeit des Teams: „Die Organisatoren haben sich sehr viel Mühe gegeben. Um schlechte Stimmung zu vermeiden, haben sie das Video gekürzt.“

Über vier Stunden lang hätten die Darsteller für das Originalvideo gedreht. "Ich hätte mich gefreut, darin zu erscheinen", so Quetglas weiter. Dennoch habe auch die neue Version ihren Reiz. „Ich habe zumindest ein bisschen gelacht.“ Dennoch finde er es als Werbevideo für den Unterwäschelauf wenig passend.

Das sagen die Organisatoren

Eduard Riera, einer der Organisatoren und Gründer der "Correguda en roba interior", findet: „Der Unterwäschelauf war schon immer ein umstrittenes Fest, das oft an der Grenze zum Tabubruch stand. Dessen sind wir uns bewusst”, erklärt Riera. Dass das diesjährige Video nicht bei allen auf Zuspruch gestoßen ist, sei okay. "In anderen Jahren waren die Bilder expliziter und es gab keine Diskussionen", sagt er aber weiter. Da der Unterwäschelauf ein Event ist, an dem alle Bewohner des Ortes Spaß haben sollen, hätten sie sich bereit erklärt, das Video abzuändern.

Der Veranstalter glaubt, dass das Originalvideo nicht ganz verstanden wurde: „Es handelte sich im Video um ein sexuelles Fest, aber alle waren eingeladen, mit Zustimmung teilzunehmen. Der Geist des Unterwäschelaufs besteht darin, dass die Menschen mitmachen – deshalb fordern die Videos immer zur Teilnahme auf." /sw