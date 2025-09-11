Langzeitprognose: So wird das Wetter im Herbst 2025 auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Donnerstag (11.9.) die Langzeitprognose für das Wetter im Herbst 2025 auf Mallorca herausgegeben. Chef-Meteorologin María José Guerrero rechnet mit einer verhältnismäßig warmen Jahreszeit, die sich in Sachen Niederschlagswerte im Rahmen der Vorjahre bewegt.

Der Herbst beginnt am 22. September und dauert knapp 90 Tage, ehe der Winter einsetzt. Der restliche September, Oktober und November werden laut Aemet im Vergleich der vergangenen Jahre und Jahrzehnte milder. Die Regenmenge soll sich insgesamt um die 230 Liter pro Quadratmeter bewegen. Wobei es sicherlich an einigen Wetterstationen Ausreißer nach oben und nach unten geben wird.

16 Grad Durchschnittstemperatur

Die Durchschnittstemperatur im Herbst beträgt 15 Grad. Aemet rechnet diesmal mit 16 Grad. Wobei die Werte naturgemäß im Jahresverlauf sinken: Von durchschnittlich 19 Grad im Oktober über 14 Grad im November bis hin zu 12 Grad im Dezember.

Wie der Sommer lässt sich auch der Herbst in zwei Phasen unterteilen. In der ersten gibt es sonnige Tage, aber auch durch den Kaltlufttropfen verursachte heftige Unwetter. Die Gewitter werden duch das Aufeinandertreffen von kalten Luftmassen mit dem aufgeheizten Mittelmeer ausgelöst.

Im November kann es sich mitunter einregnen, dann sind auch die ersten Schneefälle und Frost in den Bergen möglich.

So war das Wetter im Sommer auf Mallorca

Aemet zog auch ein Fazit über den bald endenden Sommer. Es war die heißeste Jahreszeit seit 1961. Die Durchschnittstemperatur lag bei 25,9 Grad, 1,9 Grad höher als im Vergleichszeitraum. Auf Mallorca gab es zwei Hitzewellen. Die höchste dieses Jahr gemessene Temperatur war 41,5 Grad. An den Wetterstationen Palma-Porto Pi und Porreres wurden mit 28 und 27,1 Grad neue Rekorde in Sachen Durchschnittstemperatur aufgestellt.

Besonders der Juni war extrem heiß. "Wir dachten schon, dass wir den September nicht mehr erleben, wenn es so weiter geht", meinte Guerrero ein wenig ironisch. Im Juli und August sanken dann aber die Temperaturen. Die Regenmenge lag mit 33 Litern pro Quadratmeter im normalen Rahmen.