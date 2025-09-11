Nach Zusammenbruch zweier Kutschpferde: Palma untersucht die betroffenen Tiere

Die Debatte um Kutschpferde auf Mallorca geht weiter: Nachdem in den zurückliegenden Tagen zwei Pferde in Palma zusammengebrochen sind, hat die Stadtverwaltung angekündigt, die Tiere medizinisch zu untersuchen. Einem Einsatz elektrischer Kutschen ohne Pferde, wie sie bereits anderswo auf der Insel bereits genutzt werden, hat das Rathaus eine Absage erteilt.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Vorkommnisse kündigte die Stadt für diesen Freitag (12.9.) eine dringliche tierärztliche Untersuchung der zusammengebrochenen Pferde an. „Wir setzen alle verfügbaren Mittel ein, um sicherzustellen, dass die Tiere gut versorgt werden und die geltenden Vorschriften eingehalten werden“, betonte Celeste.

Zwei aktuelle Fälle

Einmal mehr war am Dienstag (9.9.) ein Kutschpferd im Zentrum von Palma zusammengebrochen, während es eine Kutsche mit fünf Urlaubern zog. Der Kutscher erklärte gegenüber Zeugen, das Tier sei lediglich ausgerutscht. Dennoch blieb das Pferd mehrere Minuten regungslos am Boden liegen. Bereits wenige Tage zuvor war ein Tier gestürzt und konnte sich nur mit Hilfe von Passanten wieder aufrichten.

Zwar werden die Pferde regulär alle 15 Tage vom Amt für Tierschutz kontrolliert, dennoch entschied das Rathaus, angesichts der jüngsten Vorfälle eine zusätzliche Untersuchung durchzuführen. Nach Interpretation der Stadtverwaltung handelte es sich bei beiden Stürzen um Unfälle. Die Tiere seien auf dem Straßenbelag ausgerutscht, heißt es.

Die Diskussion um den Einsatz von Pferdekutschen, um Urlauber durch die Stadt zu transportieren, ist nicht neu. Tierschutzorganisationen kritisieren seit Jahren die aus ihrer Sicht ausbeuterischen Arbeitsbedingungen für die Tiere und die enorme körperliche Belastung durch das Ziehen der schweren Kutschen.

Tierschutzpartei Pacma fordert sofortiges Verbot

Nun hat die spanische Tierschutzpartei Pacma das Rathaus von Palma erneut aufgefordert, den Betrieb der Pferdekutschen umgehend einzustellen. Der jüngste Zusammenbruch eines Pferdes mitten in der Innenstadt sei ein weiterer Beleg für die Dringlichkeit eines Verbots.

In einer Stellungnahme warf Pacma der Stadtverwaltung vor, wiederholt ihr Versprechen gebrochen zu haben, die traditionellen Pferdekutschen schrittweise durch elektrische Modelle zu ersetzen – so wie es beispielsweise in Alcúdia bereits umgesetzt wurde. „Es gibt keine Entschuldigung mehr für die Aufrechterhaltung eines grausamen und überholten Modells, das das Leben der Tiere gefährdet und das Image der Stadt massiv schädigt“, kritisierten die Tierschützer.

"Archaische Praktiken"

„Palma darf nicht länger an archaischen Praktiken festhalten. Die Stadt muss endlich ein modernes, verantwortungsbewusstes und tierfreundliches Modell umsetzen – wie es anderswo längst Realität ist“, forderte Pacma.

Bereits vor einigen Monaten hatten mehr als 100 Menschen in Palma gegen die aus ihrer Sicht „ausbeuterische“ Nutzung der Pferde demonstriert. Organisiert wurde der Protest vom Tierschutzbündnis Progreso en Verde und der Organisation Satya Animal. Die Demonstranten warfen der Stadtverwaltung vor, an einem überholten System festzuhalten und Verstöße der Kutschenbetreiber zu dulden. /jk