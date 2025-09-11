Vier Jahre Haft gefordert: Wiederholungstäter attackierte jungen Mann an der Playa mit Schere

Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca hat am Mittwoch (10.9.) vier Jahre Haft für einen 44-jährigen Mann gefordert. Der mutmaßliche Täter soll im Oktober 2023 an der Playa de Palma einen jungen Mann mit einer Schere und einem Vorhängeschloss verletzt haben – und das nicht zum ersten Mal. Dem 44-Jährige wird zur Last gelegt, im Laufe der Jahre mehrere Menschen auf ähnliche Weise verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter ist wegen mehrerer Gewaltdelikte vorbestraft und sitzt derzeit wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Mordversuch ereignete sich im Mai 2025 ebenfalls an der Playa de Palma. Der Prozess für diese Tat steht noch aus.

Eine erste Verhandlung, die sich auf den Vorfall im Oktober 2023 bezog, blieb jetzt ohne Ergebnis. Die Richterin setzte deshalb den Prozess für den April 2026 an. Dort soll dann die gefährliche Körperverletzung gerichtlich aufgearbeitet werden.

Tathergang

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ereigneten sich die Geschehnisse am frühen Morgen des 6. Oktober 2023. Der Angeklagte habe „ohne jede vorherige Provokation“ einen 23-Jährigen mehrfach mit einer Metallschere und einem Vorhängeschloss aus Stahl attackiert. Aus Sicht der Nebenklage lag das Motiv darin, dass das Opfer eine Gruppe junger Frauen verteidigen wollte, die der Angeklagte zuvor während einer Auseinandersetzung bedroht hatte.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen an Armen, Rücken und Beinen. Die Wunden mussten genäht werden und benötigten 15 Tage zur Genesung. Die Ankläger behaupten, dass dauerhafte optische Folgen zurückblieben. Die Staatsanwaltschaft fordert neben vier Jahren Gefängnis auch eine Entschädigung von 3.700 Euro für das Opfer, während die Nebenklage einen Schadensersatz von 10.000 Euro verlangt.

Weitere Gewalttaten

Der Angeklagte ist an der Playa de Palma wegen seiner Aggressivität und Streitsucht bekannt. Im April 2021 verurteilte ihn ein Gericht bereits zu zwei Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung. Seit Ende Mai dieses Jahres sitzt er in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes, nachdem er einmal mehr mit einer Schere bewaffnet auf offener Straße an der Playa de Palma einen Mann in den Rücken gestochen hatte. Dieser wollte ihn davon abhalten, eine andere Person zu verletzen. Das Opfer musste stabilisiert und mit einer schweren Lungenverletzung in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. Vor diesem Mordversuch hatte der 44-Jährige in derselben Nacht bereits mehrere Personen bedroht. /slr

Abonnieren, um zu lesen