51 Liter in 20 Minuten: So heftig hat es am Mittwoch auf Mallorca geregnet
Am Donnerstag kann es zu vereinzelten Schauern kommen
Am Dienstag hatte es Palma erwischt, am Mittwoch (10.9.) war der Nordosten Mallorcas an der Reihe. Am Mittag gingen starke Niederschläge im Gebiet zwischen Son Servera und Capedepera nieder. Betroffen waren auch Urlaubsorte wie das bei Deutschen beliebte Cala Millor. Laut Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet war Son Servera am stärksten betroffen. Hier fielen innerhalb von 20 Minuten bis zu 51 Liter pro Quadratmeter. In Artà waren es 38 Liter pro Quadratmeter in 30 Minuten. In Colònia de Sant Pere fielen 19 Liter pro Quadratmeter.
So geht es weiter mit dem Wetter
Am Donnerstag beruhigt sich die Lage wieder. In der östlichen Inselhälfte kann es zwar vereinzelt zu Schauern kommen, ansonsten dürfte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad in Llucmajor an. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Am Vormittag soll es trocken bleiben, ab den Mittagsstunden steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf bis zu 75 Prozent.
