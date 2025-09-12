Deutscher rast bei Santanyí in Lkw: 70-Jähriger erleidet schwerste Verletzungen

Ein 70-jähriger Deutscher hat sich am Donnerstagnachmittag (11.9.) bei einem Frontalzusammenstoß auf Mallorca schwerste Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Landstraße Ma-19 auf Höhe des Kilometers 42 in der Nähe von Santanyí mit seinem Geländewagen in einen entgegenkommenden Lastwagen gerast. Das berichtete zuerst die Online-Plattform "Crónica Balear". Eine Bestätigung durch die Guardia Civil steht noch aus.

Die beiden Fahrzeuge prallten laut dem Portal mit großer Wucht ineinander. Der Fahrer des Land Rover, der nicht angeschnallt war, erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam ins Krankenhaus von Son Espases nach Palma, der Fahrer des Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Felanitx und Llucmajor aus dem Wrack gerettet werden. Der Mann wurde mit mittelschweren Blessuren in die Clínica Juaneda eingeliefert. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen an der Unfallstelle in die Hand.

Möglicherweise kein gewöhnlicher Unfall

Schnell deuteten Indizien darauf hin, dass es sich möglicherweise nicht um einen gewöhnlichen Verkehrsunfall gehandelt haben könnte. Die Ehefrau des 70-jährigen Deutschen hatte die Guardia Civil rund 15 Minuten vor dem Zusammenstoß darüber informiert, dass ihr Mann Suizidgedanken geäußert habe. Dann habe er das Haus verlassen und sei mit dem Auto davongefahren.

Die Verkehrsabteilung der Guardia Civil, die den Vorfall zunächst als Verkehrsunfall eingestuft hatte, übergab aufgrund der Vermutung, es könne sich um einen Suizidversuch handeln, die Ermittlungen auch an die Kriminalpolizei.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken

Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost.

Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Mittlerweile gibt es das Angebot der spanischen Telefonseelsorge auch als App (Conéctate Social) inklusive Chat-Funktion oder unter https://conectate.social/ .