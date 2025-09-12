Weil er heimlich Frauen auf dem Klo gefilmt hat: Staatsanwaltschaft fordert 60 Jahre Haft für Barbesitzer auf Mallorca

Ein Barbesitzer auf Mallorca hat am Freitag (12.9.) beim Auftakt des Gerichtsprozesses gestanden, dass er heimlich Frauen mit einer versteckten Kamera auf der Toilette filmte. Für 26 Vergehen, von den Frauen waren vier minderjährig, fordert die Staatsanwaltschaft zusammengerechnet 60 Jahre Haft. Der Angeklagte schiebt die Schuld auf seine Drogensucht.

Um welche Bar es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Sie soll sich in Palma zwischen dem Parc de ses Estacions und dem Carrer d’Aragó befinden. Der Angeklagte betreibt das Lokal gemeinsam mit seinem Bruder. Während mindestens sechs Jahren, von 2016 bis 2022, soll er die Frauen auf dem Klo gefilmt haben. Eine Kundin fand die versteckte Kamera in einer Wasserflasche. Wie die Frau aussagte, habe sie bereits zwei Jahre zuvor eine Kamera gefunden, ausgebaut und den Fall zur Anzeige gebracht. Damals geschah offenbar nichts.

Insgesamt 156.000 Euro Entschädigung gefordert

Bei den Ermittlungen fanden die Beamten Tausende Videoaufnahmen aus der Toilette. 26 Frauen konnten sie identifizieren, auf den Videos waren viel mehr Opfer zu erkennen. Die meisten Frauen arbeiten in einem benachbarten Einkaufszentrum. Neben den 60 Jahren Haft fordert die Staatsanwaltschaft je 6.000 Euro Entschädigung für jede gefilmte Frau.

Der Angeklagte stritt die Beschuldigungen gar nicht ab. Er habe zu der Zeit in großen Mengen Alkohol und Kokain konsumiert. Die Aufnahmen will er nur daheim angeschaut haben, ohne sie zu verbreiten. „Ich war meistens so breit, dass ich mich gar nicht richtig erinnere“, sagte er vor Gericht.

Auch der Bruder sitzt auf der Anklagebank

Neben ihm nahm auch sein Bruder auf der Anklagebank Platz. Er muss im Falle der Verurteilung dafür bürgen, dass die Entschädigungen gezahlt werden. „Ich habe nie etwas mitbekommen und auch nichts gesehen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er so etwas macht“, sagte er.

