Mallorca-Urlauberin zeigt sexuellen Übergriff im Hostel an

Eine Mallorca-Urlauberin hat bei der Nationalpolizei einen sexuellen Übergriff angezeigt. Ein anderer Urlauber soll sich in ihr Zimmer geschlichen und sich auf sie gestürzt haben. Die Beamten versuchen nun, den Mann ausfindig zu machen.

Zu dem Vorfall kam es Mittwochnacht (10.9.) in einem Hostel in Can Pastilla. Der Urlauberin ging unter die Dusche, ließ dabei aber sowohl ihre Zimmertür als auch die Tür zum Bad offen. Warum, ist nicht bekannt. Denn der Mann, bei dem es sich wohl auch um einen Gast des Hostels handelt, konnte vom Flur aus die nackte Frau sehen.

Konnte den Angreifer alleine vertreiben

Er schlich sich in das Zimmer mit der Absicht, Sex mit der Urlauberin haben zu wollen. Als die Urlauberin aus der Dusche kam, stürzte sich der Mann auf sie und begrapschte sie. Dem Opfer gelang es, sich zu befreien und den Mann aus dem Zimmer zu werfen.

Die aufgebrachte Frau benachrichtigte die Nationalpolizei, die umgehend Ermittlungen wegen eines Sexualdelikts begann. Dazu gehört, dass die Frau ins Krankenhaus kam, um von einem Gynäkologen untersucht zu werden.

Abonnieren, um zu lesen