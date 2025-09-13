Bis zu einer Million Euro Bußgeld: Schweizer Polo-Platzbetreiber gießt seinen Rasen mit Leitungswasser

Das balearische Wasser- und Meeresministerium hat ein Bußgeldverfahren gegen einen Polo-Platzbetreiber auf Mallorca eingeleitet, der ohne Genehmigung Grundwasser angezapft und zum Wässern des Feldes benutzt haben soll. Die mögliche Strafe reicht von 10.000 Euro bis eine Million Euro. Das geht aus einem offiziellen Schreiben hervor, das der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vorliegt.

Der Fall basiert auf einer Anzeige, die bereits im April 2023 eingegangen ist. Im Monat darauf wurden Inspekteure auf der Anlage in Llucmajor vorstellig und dokumentierten die Verstöße. Auf dem Gelände fanden sich drei Brunnen, von denen mindestens zwei zum Bewässern des Rasens benutzt wurden.

Plätze müssen mit aufbereiteten Abwässern gegossen werden

Beide Brunnen sind nicht angemeldet und folglich illegal. Das Schreiben beziffert den erlittenen Schaden auf 70.795 Euro. Neben dem Preis für die kostenlose Wasserentnahme ist zu bedenken, dass wegen des Wassermangels derartige Plätze eigentlich nur mit aufbereiteten Abwässern gegossen werden dürfen. Das Grundwasser ist Mallorcas größte Trinkwasserquelle. Auch derzeit ist der Wasserpegel bedrohlich niedrig.

Das balearische Wasser- und Meeresministerium äußerte sich auf Nachfrage nicht zum derzeitigen Stand des Verfahrens. Auch der Betreiber des Platzes war telefonisch nicht zu erreichen. Im Unternehmensregister ist ein Daniel Jürg W. als Verantwortlicher angegeben, was auf einen Schweizer Landsmann schließen lässt.

Auch Polo-Feld in Campos unter Verdacht

Neben dem Platz in Llucmajor steht auch das Polo-Feld von Campos unter Verdacht, mit Grundwasser gewässert zu werden. Das geht ebenfalls aus einer Anzeige hervor.

Mehrere Gemeinden haben derzeit den Gebrauch des Trinkwassers limitiert, um den Wassermangel zu bekämpfen. Erst wenn es im Herbst ordentlich und viel regnet, werden die Restriktionen aufgehoben.

