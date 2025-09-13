Ehemaliges Krankenhaus auf Mallorca endgültig abgerissen
An Stelle der Son Dureta-Klinik in Palma soll nun ein Pflegeheim kommen
Die Bauarbeiter haben am Samstag (13.9.) den Abriss des ehemaligen Krankenhauses Son Dureta in Palma beendet. Die Arbeiten dauerten knapp ein Jahr.
Das Krankenhaus wurde im November 1955 eröffnet und wurde mit dem Bau des Son Espases obsolet. Im Mai 2011 wurden die letzten verbliebenen Abteilungen verlegt.
Pflegeheim wird nun gebaut
3,5 Millionen Euro kostete nun der Abriss, der 70.000 Tonnen Schutt übrig ließ. Auf 44.192 Quadratmetern soll an dieser Stelle nun ein Pflegeheim entstehen. 300 Leute finden darin Platz.
