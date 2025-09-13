Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma

Der Rettungsdienst konnte den Puls des Mannes kurzzeitig wiederherstellen

Die Rettungsschwimmer agierten sofort, konnten den Mann aber nicht retten.

Die Rettungsschwimmer agierten sofort, konnten den Mann aber nicht retten. / Miguel Vicens/ Maria López

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Ein 80-jähriger Urlauber ist am späten Freitagnachmittag (12.9.) an der Playa de Palma gestorben. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear". Eine Bestätigung auf MZ-Anfrage seitens der Rettungsschwimmer steht noch aus.

Gegen 18 Uhr sah eine Rettungsschwimmerin auf Höhe des Balneario 15 den reglosen Körper des Mannes im nur einen Meter tiefen Wasser mit dem Gesicht nacht unten treiben. Sie holte den Franzosen an Land.

Arzt konnte nur noch den Tod feststellen

Bei den Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Rettungsschwimmer ab und an den Puls des Mannes wiederherstellen. Doch der Kreislauf brach immer wieder zusammen. Eine Stunde später zertifizierte der Notarzt den Tod.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Das waren keine Straßen mehr, sondern Flüsse': So hat 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Jenny 'Delüx' das Unwetter im Inselosten erlebt
  2. Wendler live im Megapark: So lief das erste Mallorca-Konzert seit sechs Jahren
  3. Langzeitprognose: So wird das Wetter im Herbst 2025 auf Mallorca
  4. 51 Liter in 20 Minuten: So heftig hat es am Mittwoch auf Mallorca geregnet
  5. Gefährliche Kämpfe und ein Vertrauensbruch: So turbulent geht es in der neuen 'Goodbye Deutschland'-Folge zu
  6. So sieht es im September in der Urlauberhochburg Cala Ratjada aus
  7. Restaurantkrise auf Mallorca: 'Niemand erhöht die Preise, um damit mehr Geld zu erwirtschaften
  8. 2025 ist das schlechteste Jahr, seitdem ich aufhabe': Das sagen die 'Goodbye Deutschland'-Gastronomen zur Restaurant-Krise

Taxi-Abzocke an der Playa de Palma: Wie der Betrug abläuft und wie Sie sich schützen können

Taxi-Abzocke an der Playa de Palma: Wie der Betrug abläuft und wie Sie sich schützen können

Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma

Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma

Warum es keine gute Idee ist, diese Nacht mit dem Auto auf Mallorca zu fahren

Warum es keine gute Idee ist, diese Nacht mit dem Auto auf Mallorca zu fahren

Bis zu einer Million Euro Bußgeld: Schweizer Polo-Platzbetreiber gießt seinen Rasen mit Leitungswasser

Bis zu einer Million Euro Bußgeld: Schweizer Polo-Platzbetreiber gießt seinen Rasen mit Leitungswasser

So geht es dem Würstchenbuden-Unternehmer Patrick Lorenz aus "Goodbye Deutschland" heute

So geht es dem Würstchenbuden-Unternehmer Patrick Lorenz aus "Goodbye Deutschland" heute

So schlecht funktioniert der Begleitdienst für Menschen mit Behinderung am Flughafen Mallorca

So schlecht funktioniert der Begleitdienst für Menschen mit Behinderung am Flughafen Mallorca

Weshalb der Wendler an den Ballermann gehört wie die Hütchenspieler

Weshalb der Wendler an den Ballermann gehört wie die Hütchenspieler

Weil er heimlich Frauen auf dem Klo gefilmt hat: Staatsanwaltschaft fordert 60 Jahre Haft für Barbesitzer auf Mallorca

Weil er heimlich Frauen auf dem Klo gefilmt hat: Staatsanwaltschaft fordert 60 Jahre Haft für Barbesitzer auf Mallorca
Tracking Pixel Contents