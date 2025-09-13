Urlauber stirbt beim Baden an der Playa de Palma

Ein 80-jähriger Urlauber ist am späten Freitagnachmittag (12.9.) an der Playa de Palma gestorben. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear". Eine Bestätigung auf MZ-Anfrage seitens der Rettungsschwimmer steht noch aus.

Gegen 18 Uhr sah eine Rettungsschwimmerin auf Höhe des Balneario 15 den reglosen Körper des Mannes im nur einen Meter tiefen Wasser mit dem Gesicht nacht unten treiben. Sie holte den Franzosen an Land.

Arzt konnte nur noch den Tod feststellen

Bei den Wiederbelebungsmaßnahmen konnten die Rettungsschwimmer ab und an den Puls des Mannes wiederherstellen. Doch der Kreislauf brach immer wieder zusammen. Eine Stunde später zertifizierte der Notarzt den Tod.