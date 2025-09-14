Ferienhaus fast gekapert: „Gäste“ wollen trotz Stornierung einziehen

Es könnte eine neue Masche sein, um sich den Zutritt zu Häusern oder Wohnungen auf Mallorca zu erschleichen: Ein MZ-Leser, der ein Haus im Südwesten der Insel besitzt, berichtet von einem Vorfall, der ihm Sorge bereitet. Der Österreicher vermietet für gewöhnlich sein Haus in der Zeit, in der er selbst nicht auf Mallorca ist. Eingestellt hat er die Immobilie bei mehreren Agenturen, unter anderem bei Fincallorca, einer Marke von Novasol.

Im August ging für das Haus eine Buchung für den Zeitraum ab dem 3. September ein. So weit alles normal. Die Buchung sollte über Novasol abgewickelt werden. Doch bei der Bezahlung hakte es dann: Die Kreditkarte, die die vermeintlichen Gäste angaben, sei nicht gedeckt gewesen, erklärt der Österreicher. Zumal der Name ebenfalls misstrauisch machte: Die Reservierung wurde von einem gewissen Mohamed Ali getätigt.

Zahlung nicht getätigt

Die Buchung sei allerdings eingegangen und als ordnungsgemäß verbucht worden, zumindest bis zu dem Moment, in dem das Buchungssystem feststellte, dass eine Bezahlung mit der Kreditkarte nicht erfolgt war. „An dieser Stelle haben die vermeintlichen Feriengäste aber die Bestätigung über die Buchung mit der genauen Adresse des Hauses bekommen“, sagt der Österreicher. Novasol schickte am 25. August eine Mail an Mohamed Ali mit dem Hinweis, dass die Buchung storniert sei, weil keine Zahlung eingegangen war.

Der Hausbesitzer ahnte also nichts Böses und ging davon aus, dass die Buchung storniert war, als sich am Abend des 3. September plötzlich die App seiner Alarmanlage meldete. Mehrere jüngere Personen machten sich an der Tür zu seinem Haus zu schaffen, die Kamera lieferte die unzweifelhaften Beweisbilder. Zehn Minuten nach dem ersten Alarm stand die Ortspolizei vor dem Haus und nahm die Personalien der mutmaßlichen Eindringlinge auf. Für eine Festnahme der jungen Männer gab es offenbar zu wenige Indizien.

Doch nur eine Verwechslung?

Die Polizei wollte sich auf MZ-Nachfrage nicht weiter zu dem Fall äußern. Er sei an die Guardia Civil abgegeben worden, die sich um derartige Vorfälle kümmert. Deren Sprecher erklärt, ihm sei der Sachverhalt nicht bekannt. Auch ähnlich gelagerte Fälle seien ihm bisher nicht untergekommen. Ein Mitarbeiter von Novasol, der sich um die Buchungen kümmert, erklärt am Telefon ebenfalls, dass er bisher ebenfalls nichts von einer neuen Masche gehört habe. Also doch alles nur eine Verwechslung?

Der Hausbesitzer hatte aufgrund der Reaktionen der Polizei und von Novasol eher den Eindruck, dass derartiges nicht das erste Mal vorgefallen ist. Er ist überzeugt davon, dass es sich um einen versuchten Einbruch in sein Haus handelte. Zumal Novasol am Tag darauf per Mail reagierte. Man könne bestätigen, dass es sich um einen „Betrug“ handle, erklärte Novasol.

Noch zwei Mal vorbeigeschaut

Dieser Eindruck verfestigt sich angesichts der Tatsache, dass die vermeintlichen Feriengäste am Donnerstag, also wenige Stunden nach dem ersten versuchten Einsteigen ins Haus, noch zwei Mal vorbeikamen und versuchten hineinzukommen.

Außerdem, so gibt der Österreicher zu bedenken, sei es inzwischen dank der ETV-Nummer, die alle Ferienwohnungen und -häuser auf den Balearen haben müssen, sehr einfach, den Belegungskalender für jede Immobilie herauszufinden. Tatsächlich: Gibt man die entsprechende Nummer bei Google ein, stößt man sofort auf Agenturseiten mit der entsprechenden Information, wann die Häuser frei sind. Eine vermeintlich leichte Beute also für Eindringlinge.

Stattdessen in Magaluf im Hotel

Und was sagen die Beschuldigten zu dem Ganzen? Ein Anruf bei der französischen Handynummer des mutmaßlichen Mieters Mohamed Ali mündet in einem kurzen Gespräch mit einem offenbar jungen Mann, der bestätigt, dass er und seine Freunde in der fraglichen Nacht an dem Haus des Österreichers waren.

Seine Version hört sich allerdings anders an: „Wir hatten zum Zeitpunkt der Buchung nicht genügend Geld auf dem Konto, das hatte ich damals aber nicht bemerkt.“ Vor der Ankunft habe er das nicht gewusst, von einer Stornierung seitens Novasol will er nichts gewusst haben.

Er bestätigt das Zusammentreffen mit der Polizei, die die Daten der jungen Männer aufnahm. „Die Beamten haben uns geraten, in Magaluf ein Hotel zu nehmen“, berichtet Mohamed Ali. Das habe die Truppe dann auch gemacht und eine schöne Urlaubswoche auf Mallorca „mit viel Party“ verbracht.

Abonnieren, um zu lesen