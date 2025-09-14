Spätsommer zeigt sich von seiner traumhaften Seite: So wird das Wetter in der neuen Woche

Nicht wenige Leute halten den September für den schönsten Monat des Jahres auf Mallorca. Die große Hitze ist in der Regel vorbei, die Sonne scheint oft und noch recht lange, perfekte Bedingungen zum Baden, twitterte auch der spanische Wetterdienst Aemet. Daran ändert sich in der neuen Woche wenig. Kurzum: Das Wetter ist derzeit traumhaft.

Der Montag startet etwas neblig im Flachland. Die Sonne vertreibt die Schwaden und scheint den ganzen Tag über recht ungestört. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, an den Küsten mitunter etwas flotter. Die Wassertemperaturen liegen bei 27 Grad sowohl im Norden an der Playa de Muro als auch im Süden an der Playa de Palma. Der Wellengang ist schwach.

Die Höchsttemperaturen liegen um die 30-Grad-Marke, in der Inselmitte darüber, an den Küsten darunter. Sonnenuntergang ist um 19.58 Uhr. Die Nacht fühlt sich bei 17 bis 21 Grad weiter nach Sommer an.

Im Norden ist es leicht bewölkt am Dienstag

Um 7.31 Uhr nimmt die Sonne am Dienstag wieder ihre Arbeit auf. Es ändert sich wenig am Wetter: Der Morgen startet neblig, danach gibt es Sonnenschein. Im Norden um Pollença und das Cap Formentor könnten ein paar graue Wolken am Himmel entlangziehen. Regnen wird es aber nicht. Die Höchstwerte bleiben bei 32 Grad.

Der Mittwochmorgen startet mit einigen Wolken, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber äußerst gering. Im Verlauf des Vormittags wird der Himmel blau. Die Temperaturen bleiben konstant.

Kein Wetterumschwung in Sicht

Im weiteren Wochenverlauf kündigt sich keinerlei Wetterumschwung an. Mal gibt es etwas mehr Wolken, mal weniger. Regen ist laut spanischem Wetterdienst Aemet nicht in Sicht. Die Temperaturen halten sich wacker rund um die 30-Grad-Marke. Nachts wird es kaum kühler als knapp 20 Grad. Für die Badeurlauber ist das Wetter toll, der trockenen Insel würden aber auch ein paar Regentropfen guttun.