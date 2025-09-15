Karma Airlines: Deutscher läuft nach dem Mallorca-Rückflug direkt in seine eigene Festnahme

Da war wohl Karma im Spiel: Ein 34-jähriger Deutscher hat sich nach einem Trip nach Mallorca im Flughafen Köln/Bonn verirrt und wurde erst dadurch genauer kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten, dass der Mann von der deutschen Polizei gesucht wurde und nahm ihn fest. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin spielte sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen (14.9.) ab.

Ein 34-jähriger Deutscher, der mit einem Flug aus Palma eingereist war, stellte sich nach Angaben der Bundespolizei versehentlich bei der Ausreisekontrolle an. Offenbar hatte sich der Mann im Flughafen verirrt und war in die Schlange geraten, die für Mallorca-Flüge gar nicht relevant ist.

Geldstrafe von 220 Euro

Da Mallorca zum Schengen-Raum gehört, finden bei der Einreise in Köln/Bonn üblicherweise keine Passkontrollen statt. "Erst durch sein falsches Anstellen überprüften Bundespolizisten die Personalien des Mannes - und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Aachen ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte", heißt es in der Pressemitteilung.

Grund für die Fahndung nach dem Mann war eine offene Geldstrafe wegen Körperverletzung in Höhe von 220 Euro. Ersatzweise hätte der Mann auch 22 Tage in Haft gehen können. Eine Kontaktperson habe noch am selben Tag die Geldstrafe beglichen. "Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen - und dürfte sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, an welcher Schlange er sich anstellt", schließt die Mitteilung der Bundespolizei.

Ähnlicher Fall erst im Juni

Erst im Juni war es am Flughafen Köln/Bonn zu einer ähnlichen Situation gekommen. Damals brach ein betrunkener 33-Jähriger im Terminal einen Streit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Fluggesellschaft vom Zaun. Als die Polizei gerufen wurde, stellten die Beamten fest, dass gegen den 33-Jährigen ebenfalls ein Haftbefehl vorlag.