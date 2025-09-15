"Es ist frustrierend": Deutscher klagt über Dauer-Lärm aus Restaurant in Palmanova

Das Restaurant Annabel in Palmanova schafft es immer wieder in die Schlagzeilen: Sei es wegen der zehn Prozent Trinkgeld, die automatisch auf die Rechnung aufgeschlagen werden, oder wegen der kilometerlangen Abrechnung über Tausende Euro, bei der zunächst unklar war, wer sie beglichen hat – und die sich letztlich wohl als Fake entpuppte: Ob gutes oder schlechtes Marketing, das Lokal ist derzeit in aller Munde. Die Betreiber des Annabel-Restaurants besitzen noch weitere Lokale, sowohl in Palmanova als auch in Magaluf. Eines dieser Lokale, namens Turtle Beach, das sich am Strand Son Maties befindet, sorgt bei einem MZ-Leser für Ärger.

Das ständige "Boom, Boom, Boom"

Der MZ-Leser Norman M. lebt als Teilzeit-Resident auf Mallorca. Frühling und Sommer verbringt der 45-Jährige in seiner Wohnung in Palmanova – mit Blick aufs Meer und in nur zehn Metern Luftlinie zum Turtle Beach. Dieser eröffnete erst im Mai 2025. Seither, so berichtet Norman M., werde seine Nachtruhe regelmäßig gestört. Von Montag bis Sonntag laufe dort Musik – ab vormittags um zehn bis in die Abendstunden, abends meist mit DJ und Mischpult. „In meiner Wohnung sind Bässe und Musik klar hörbar“, sagt der Deutsche im Gespräch mit der MZ.

Er suchte daraufhin das Gespräch mit dem Manager des Beachclubs. Dieser sei stets höflich gewesen. Nach einigen Gesprächen habe sich die Situation kurzzeitig verbessert. Doch nach wenigen Tagen seien die Bässe wieder deutlich hörbar gewesen. Es kam zu weiteren Gesprächen. Maßnahmen wurden ergriffen – etwa die Lautsprecher zur Straßenseite hin abzuschalten und die Musik insgesamt unter das zulässige Limit zu senken. Doch Norman M. spürte keinen Unterschied. „Die Lösung wäre eigentlich ganz einfach: den Bass etwas rausnehmen oder Schallschutz installieren. Aber man merkt, dass die Betreiber überhaupt kein Interesse daran haben“, sagt er.

Der Ausblick vom Balkon des Anwohners: Nur wenige Meter zum Beach Club / privat

Nach monatelangen Gesprächen mit dem Manager und einem der Eigentümer der Grupo Pajarita – der Gesellschaft, zu der sowohl das Turtle Beach als auch das Annabel-Restaurant gehören – und weiterhin ausbleibenden Verbesserungen entschied sich der Padel-Trainer, die Vorfälle zusätzlich bei der Gemeinde Calvià und der Polizei zu melden. Erfolg hatte er damit bislang nicht. „Bei den Behörden ist es wie ein Pingpong-Spiel: Die Stadt verweist auf die Polizei, die Polizei wieder auf die Stadt. So kommen wir überhaupt nicht weiter“, sagt der 45-Jährige. Für ihn steht fest: So kann es nicht weitergehen. Er arbeitet von zu Hause aus, der Lärm störe ihn erheblich. „Es ist frustrierend: Wir investieren viel Geld in unser Zuhause hier – und am Ende bleibt uns nichts anderes, als die Fenster geschlossen zu halten.“, fügt er hinzu.

Was sagt der Manager dazu?

So klar Norman M. sagt, dass die Lautstärke des Lokals mit seinem Alltag nicht vereinbar sei, so deutlich betont auch Navid Álvarez, Manager des Turtle Beach, dass es keine weiteren Beschwerden gegeben habe – weder zur Lautstärke in seinem Lokal noch von Anwohnern der anderen fünf Restaurants, die zur Gruppe gehören. „Norman ist die einzige Person, die sich beschwert“, sagt Álvarez am Telefon zur MZ. Laut dem Manager habe Norman M. versucht weitere Anwohner zu überreden sich zu beschweren, doch scheinbar ohne Erfolg.

Der Manager erklärt, dass sie die Musik sogar leiser spielen, als gesetzlich vorgeschrieben. „Was uns das Rathaus Calvià erlaubt, sind 63 Dezibel auf der Straße – wir liegen bei 55. Eine Diskothek arbeitet bei 90 bis 120 Dezibel“, erklärt Álvarez.

Die Haltung der Restaurantbetreiber sei stets versöhnlich gewesen. Mehrfach habe Álvarez die Wohnung von Norman M. besucht. „Dort hört man die Musik praktisch nicht. Man hört die Müllabfuhr, Boote oder Kinder – aber nicht das 'Boom Boom Boom', das er beschreibt.“ Er habe bereits diverse Verbesserungen umgesetzt, zu denen er nach eigener Aussage nicht verpflichtet gewesen sei.

Musik ganz abschalten?

Norman M. schlug wiederholt vor, die Musik ganz abzustellen: „Als Restaurant bin ich ja nicht darauf angewiesen, einen DJ zu haben und so laute Musik zu spielen – schon gar nicht, wenn direkt dahinter Wohngebäude sind“, sagte er im Gespräch mit der MZ. Für Álvarez kommt das nicht infrage: „So läuft eben das Geschäft. Der vorherige Betreiber hat 25 Jahre lang keine Musik gespielt – aber auch die Küche nicht gereinigt. Wir machen es anders: legal und ordentlich“, sagt er etwas trotzig.

Álvarez hat nach eigenen Angaben ein reines Gewissen – im Turtle Beach verlaufe alles korrekt. Es liege im Interesse des Lokals, sich gut mit den Nachbarn zu verstehen und man habe versucht mit Norman M. das Kriegsbeil begraben, doch der Anwohner hatte immer wieder etwas anzumerken.

Der 45-Jährige sieht das anders und kritisiert das Selbstbild, das die Grupo Pajarita nach außen vermittelt. Seiner Ansicht nach steht dieses Image im Widerspruch zu den wiederkehrenden Lärmbeschwerden rund um die Outdoor-Konzepte – wie etwa den Turtle Beach. Abschließend merkt er an, dass es nicht am Geld mangele. "Der tägliche DJ-Auftritt seit Eröffnung hat deutlich über 15.000 Euro gekostet – Geld, das besser in Schallschutz investiert wäre", sagt Norman M.

