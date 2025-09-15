134 Migranten auf den Balearen angekommen – algerische Route im Aufwind

Noch immer riskieren Menschen ihr Leben, um das Mittelmeer zu überqueren. Bei der sogenannten "algerischen Route" versuchen sie, von Algerien aus Mallorca und seine Nachbarinseln zu erreichen. Am Sonntag (14.9.) haben 134 Migranten die Küsten der Nachbarinsel Formentera und des unbewohnten Archipels Cabrera erreicht. Sie waren mit sechs sogenannten Pateras (kleinen Booten, mit denen Migranten häufig das Meer überqueren) auf die Balearen gekommen.

Die Guardia Civil und der Seenotrettungsdienst Salvamento Marítimo entdeckten gegen 14.12 Uhr ein Boot mit 19 Personen nordafrikanischer Herkunft rund sechs Seemeilen (etwa elf Kilometer) südöstlich von Formentera und nahmen die Menschen an Bord. Wenige Minuten später fanden die Rettungseinheiten in der Nähe des Dorfs Pilar de la Mola auf Formentera 13 weitere Migranten, ebenfalls aus Nordafrika.

Am Nachmittag gegen 17.24 Uhr retteten die Behörden 30 Menschen aus einem Boot, das zwei Seemeilen südwestlich von Cabrera trieb. Es handelte sich um 26 Personen aus Ländern südlich der Sahara sowie vier Menschen asiatischer Herkunft. Etwa eine halbe Stunde später entdeckten die Beamten weitere 26 Migranten auf einer dritten Patera bei Formentera – auch sie stammten aus der Subsahara-Region.

Kurz nach Mitternacht retteten Seenotrettung und Guardia Civil zwei weitere Boote 13 Seemeilen vor Cabrera: In einer Patera befanden sich 22 Personen aus der Subsahara-Region, in der anderen 24 Menschen nordafrikanischer Herkunft.

Algerische Route etabliert sich als "sicherste" Route

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE unter Berufung auf die Balearen-Vertretung der Zentralregierung 287 dieser Boote auf den Balearen angekommen. Insgesamt wurden dabei 5.327 Migranten registriert. Im gesamten Jahr 2024 hatten laut dem Nationalen Sicherheitsbericht des Innenministeriums 5.882 Menschen per Boot die Inselgruppe erreicht.

Die zunehmende Bedeutung der sogenannten "algerischen Route" zeigt sich darin, dass sie unter Migranten aus Subsahara-Afrika inzwischen als "sicherer" gilt als der Weg über die Kanaren. "Die Route zu den Kanaren verzeichnet zwar rückläufige Zahlen, doch die algerische Route hat sich in den Herkunftsgemeinschaften aus Subsahara-Afrika bereits als gangbarer Weg etabliert", so Margalida Capellà, Professorin für Völkerrecht an der UIB, im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Obwohl Schleuserbanden und kriminelle Netzwerke eine große Rolle spielen, nutzen viele Menschen diese Route aus purer Verzweiflung. Immer wieder werden auch Boote vermisst, so wie am Sonntag, als die Organisation Alarm Phone eine Patera mit 13 Migranten als verschollen meldete. /slr