Transparenz auf Mallorca: Nur zwei Rathaus-Websites bestehen den Test

Mallorcas Gemeinde-Websites ähneln Labyrinthen. Schon einen Termin für die Anmeldung im Rathaus zu finden, sorgt oft für Verwirrung – besonders ohne Spanisch- oder Katalanischkenntnisse. Dabei sollten die Infos leicht zugänglich sein.

Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Eine „Ley de Transparencia y Buen Gobierno“ verpflichtet Verwaltungen und staatlich finanzierte Akteure zur Veröffentlichung von Informationen. Es garantiert allen Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf Informationszugang und legt Sanktionen bei Verstößen fest. Ziel ist es, Demokratie, Effizienz und Beteiligung zu stärken. So soll auch jeder nachvollziehen können, wohin Steuergelder fließen und wer in der Gemeinde politisch Verantwortung trägt. Das ist auch für Ausländer relevant: Gemeindevertreter sind die einzigen Politiker, die sie auf Mallorca wählen dürfen.

Vor diesem Hintergrund entstand die Plattform InfoParticipa, ein Projekt der Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es bewertet die Transparenz und Zugänglichkeit der Websites von Rathäusern und anderen Institutionen. Mithilfe eines Indikatorensystems überprüft die Plattform die Informationen und vergibt das „InfoParticipa-Siegel“ an Verwaltungen, die hohe Standards erfüllen. Bürger sollen verständlich und leicht zugänglich Informationen über Vertreter, Strukturen, Personal, Finanzen, Sitzungen, Beschlüsse und Aktivitäten der Gemeinde erhalten – einschließlich Kontaktmöglichkeiten.

Nur zwei Gemeinden erreichen Standards

Doch laut der jüngsten Analyse – sie bezieht sich auf 2024 – geschieht das nur in den wenigsten Gemeinden. Auf Mallorca erreichen lediglich Calvià und Inca die Standards. Die Mehrheit der balearischen Gemeinden – 44 von 67 – erfüllt unter 55 Prozent der Kriterien. Die UAB stützt ihre Auswertung sowohl auf die Inhalte der Websites als auch auf eigene Nutzererfahrungen.

Inca gilt als Vorzeigebeispiel. Die drittgrößte Stadt der Insel ist die einzige Gemeinde auf Mallorca mit dem InfoParticipa-Siegel: Sie erfüllt rund 90 Prozent der geforderten Kriterien. Bei den Informationen zu politischen Vertretern deckt das Rathaus sogar alle elf Indikatoren ab – von den Angaben zu Ratsmitgliedern über Protokolle und Gemeinderatsbeschlüsse bis hin zu Verordnungen des Bürgermeisters. Nur fünf Indikatoren bleiben offen, darunter etwa die Kosten und Inhalte öffentlicher Werbekampagnen.

Andere, auch bevölkerungsreiche Gemeinden schneiden deutlich schlechter ab: Llucmajor erreicht etwa 40 Prozent, Manacor rund 33 Prozent und Palma lediglich 27 Prozent. Schlusslichter sind Fornalutx, Maria de la Salut und Vilafranca mit etwa vier Prozent. Diese Gemeinden erfüllen jeweils nur zwei Indikatoren. So stellt Vilafranca auf seiner Website nur einen Kalender mit kommunalen Aktivitäten bereit, Fornalutx informiert über die Geschichte der Gemeinde, und Maria de la Salut veröffentlicht Basisinformationen über Bürgermeister und Gemeinderäte – das absolute Minimum. Dass kleinere Gemeinden weniger Ressourcen haben, erkennt InfoParticipa an: Bei Orten mit weniger als 1.000 Einwohnern, wie es bei Fornalutx der Fall ist, reicht ein Erfüllungsgrad von 75 Prozent für das Siegel. Bei Vilafranca mit rund 3.700 Einwohnern müssten es bereits 80 Prozent sein.

Transparenz bei der Sprache

Zwischen dem einen und dem anderen Extrem rangiert etwa Santanyí, eine bei Deutschen besonders beliebte Gemeinde. Die Website wirkt auf den ersten Blick vielversprechend: Ein Foto der aktuellen Bürgermeisterin María Pons begrüßt die Besucher. Doch nur etwa 15 Prozent der Indikatoren werden erfüllt. Informationen über Amtsträger, Aktivitäten und Beteiligungsmöglichkeiten sind vorhanden, aber Zahlen, Rechenschaftsberichte und Transparenz bei Finanzen und Entscheidungen fehlen fast völlig.

Ein Aspekt, den InfoParticipa nicht bewertet, der aber für Transparenz entscheidend ist, betrifft die Sprache. Viele Informationen, die politische Entscheidungen betreffen, erscheinen nur auf Katalanisch oder Spanisch. Ein Beispiel dafür ist Capdepera. Auf der Website werden Angaben zu Projekten, die durch EU-Fonds finanziert werden, lediglich auf Katalanisch angezeigt. In Anbetracht eines hohen ausländischen Bevölkerungsanteils stellt sich die Frage, ob diese Informationen nicht zumindest zweisprachig, besser noch in weiteren Sprachen verfügbar sein sollten.

Die Websites einiger Gemeinden werden in weiteren Sprachen angezeigt – in Santanyí etwa auf Deutsch und Englisch. Doch außer den Menüpunkten sind die Inhalte nur auf Katalanisch abrufbar. Wer so etwas anbietet, sollte es auch konsequent umsetzen. Unter infoparticipa.info/maps lassen sich alle Gemeinden Mallorcas aufrufen und ihre Transparenzwerte direkt über die Karte einsehen.

