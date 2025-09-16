Betrunken auf Mallorca zwei Menschen erfasst: Ein Jahr Haft und über 675.000 Euro Entschädigung

Ein Mann ist am Montag (15.9.) zu einem Jahr Haft verurteilt worden und muss 675.000 Euro Entschädigung an zwei Fußgänger zahlen. Er war bei der Fahrt mit einem Geländewagen in Palma betrunken gewesen, auf den Gehweg geraten und hatte die Passanten erfasst. Der größte Teil der Entschädigung geht an eine Frau, die sehr schwere Verletzungen erlitten hatte und nun unter erheblichen Folgeschäden leidet – wodurch sie dauerhaft berufsunfähig ist.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht am 25. August 2021. Der damals 58-jährige Angeklagte fuhr mit einem Infiniti FX37 auf dem Carrer Espartero im Stadtteil Santa Catalina. Unter Alkoholeinfluss verlor er trotz einer geraden Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf den Gehweg, prallte gegen eine Straßenlaterne und erfasste zwei Fußgänger, die in Richtung Plaça del Progrés unterwegs waren.

Verlust des Geruchssinns

Der heftige Aufprall schleuderte die 53-jährige Frau rund zwölf Meter weit. Sie erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Lunge, musste zweimal operiert werden und benötigte fast zwei Jahre für ihre Genesung. Dennoch leidet sie bis heute unter gravierenden körperlichen und psychischen Folgeschäden. Besonders der Verlust ihres Geruchssinns führte zu einer völligen Berufsunfähigkeit, da sie als Handelsvertreterin in einer Parfümfabrik arbeitete. Die Versicherung des Täters muss aus diesem Grund eine so hohe Entschädigung zahlen.

Der andere Fußgänger erlitt Prellungen, die jedoch nicht schwerwiegend waren, und trug keine bleibenden Schäden davon.

Die Ortspolizei von Palma führte beim Fahrer einen Atemalkoholtest durch: Das Ergebnis lag bei 1,01 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft – also rund 2 Promille, und damit mehr als das Vierfache des erlaubten Höchstwerts. Eine Blutprobe eine Stunde später bestätigte das Ergebnis.

So urteilte die Richterin

Die Staatsanwaltschaft warf dem Fahrer Trunkenheit am Steuer sowie fahrlässige Körperverletzung vor. Kurz nach dem Unfall war ihm der Führerschein dauerhaft entzogen worden. Vor Beginn des Strafprozesses in Palma erzielten die Verteidigung, die Staatsanwältin, die Anwälte der Opfer sowie die Versicherung des Fahrers eine Einigung.

Der Mann bekannte sich in beiden Delikten schuldig und akzeptierte die Freiheitsstrafe sowie die Entschädigungszahlungen. Die Richterin verkündete das Urteil noch im Sitzungssaal: Da der Täter nicht vorbestraft war, muss er die Haftstrafe nicht antreten, sofern er in den kommenden zwei Jahren keine weiteren Straftaten begeht. Die Entschädigungssumme an die Opfer bleibt bestehen. Für die Frau, die in einer Parfümfabrik arbeitete, beläuft sich diese auf über eine halbe Million Euro – die Hälfte davon wurde bereits von der Versicherung des Angeklagten hinterlegt.