Brutale Attacke auf Mallorca: Hunde töten und verletzen Dutzende Gänse in Son Carrió

Erneut ist es auf Mallorca zu einer brutalen Hundeattacke gekommen: Am Dienstagmorgen (16.9.) haben mehrere Hunde eine Gruppe Gänse angefallen, die auf einem Bauernhof in Son Carrió im Inselosten gehalten wurden. 30 der 37 Tiere wurden getötet oder schwer verletzt.

"Es ist eine Katastrophe", erklärt Jaume Rosselló, dem die Tiere gehörten. Er alarmierte die Anwohner in der Gegend, damit sie ihre Tiere vor den vermutlich streunenden Hunden in Sicherheit bringen können. Zudem erstattete er Anzeige bei der Nationalpolizei in Manacor.

Häufig sind Schafe das Opfer

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu brutalen Attacken durch Hunde. Häufig fallen dabei Schafe den Angriffen zum Opfer. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Angriff Ende Januar 2022. Damals rissen drei Hunde in den frühen Morgenstunden 60 trächtige Schafe auf einer Finca in der Gemeinde Llucmajor.

20 weitere Tiere wurden verletzt. Es handelte sich damals um die dritte Attacke dieser Art, die in wenigen Wochen in der Gemeinde stattgefunden hatte. Insgesamt kamen dabei 160 Schafe zu Tode. /pss