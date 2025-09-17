Autofahrer stoppt Urlauberbus mitten auf der Autobahn, andere fährt ohne Reifen: Was ist auf Mallorcas Straßen los?

Es wirkt, als hätte die sommerliche Hitze bei manchen Personen einen bleibenden Schaden hinterlassen. Wahrscheinlich spielen auch Alkohol und Drogen eine Rolle. Auf Mallorcas Straßen ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren waghalsigen Manövern gekommen, die man kaum glauben würde, gäbe es keine Videoaufnahmen davon.

Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung am Dienstag (16.9.) bekannt gab, wurde ein 31-jähriger Inselresident ausgemacht, der mitten auf Palmas Ringautobahn Richtung Flughafen einen Bus voller Urlauber zur Notbremsung zwang und danach den Fahrer zu beschimpfen.

Warum der Mann das tat, ist nicht bekannt

Die Dashcam eines anderen Fahrzeugs hatte die Szene aufgenommen. In dem Video ist zu sehen, wie der weiße Kleinwagen im dichten Verkehr über mehrere Spuren gleichzeitig wechselt und dabei durchgezogene Linien überfährt. Mit dem Manöver wollte der Mann den Bus einholen, in dem auch Kinder saßen.

Als er das geschafft hatte, bremste er vor dem Bus abrupt. Der Mann stieg aus und beschimpfte den Busfahrer, der verdutzt war. Dem 31-Jährigen wird nun seine gefährliche Fahrweise vorgeworfen. Zu einer Festnahme kam es nicht. Warum der Mann den Bus unbedingt stoppen wollte, ist nicht bekannt.

Ohne Reifen gefahren

Noch kurioser ist die Fahrt einer Frau in einem Ford Fiesta. Die Fahrerin war auf der Inca-Autobahn auf Höhe der Ausfahrt zum Gewerbegebiet Inca unterwegs. Dem Auto fehlte allerdings das linke Vorderrad. Das hintere Rad scheint einen Platten zu haben. Statt den Pannendienst zu rufen, fährt die Frau seelenruhig weiter und ignoriert den Funkenregen, den der auf dem Asphalt schleifende Wagen verursacht. Die Polizei soll die Fahrt später gestoppt haben.

Mit offenen Türen unterwegs

Fast schon harmlos hingegen ist die Fahrt eines Lieferwagens mit offenen Schiebetüren. Mutmaßlich war die Klimaanlage defekt oder den Insassen schien es gemütlicher.

