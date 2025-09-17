"Ich bringe dich und deinen Sohn um": Messer-Attacke in Cala Ratjada

Die Ortspolizei von Capdepera, im Nordosten Mallorcas, hat in der Nacht zum Montag (15.9.) einen 56-Jährigen in Cala Ratjada festgenommen. Der Mann soll einen jungen Vater und dessen dreijähriges Kind mit einem Messer bedroht und mit der Waffe vor ihnen herumgefuchtelt haben. Erst als die Beamten ihre Dienstpistolen zogen, ließ er sich entwaffnen.

Das Opfer erklärte, dass ihn der Angreifer schon seit längerem nach einem beruflichen Konflikt verfolgt. In derselben Nacht zerkratzte er außerdem das Auto des 31-Jährigen. Die Polizei wirft ihm Bedrohung, Sachbeschädigung und Stalking vor.

Zuerst Auto beschädigt, dann mit Messer bedroht

Gegen halb eins meldeten Anwohner, dass ein bewaffneter Mann in der Nähe des Carrer Leonor Servera und Magallanes mehrere Personen bedrohe. Einsatzkräfte der Ortspolizei rückten sofort aus. Vor Ort sahen die Beamten den Verdächtigen mit einem Messer in der Hand, zwangen ihn, die Waffe fallen zu lassen, und legten ihm Handschellen an.

Der 31-jährige Vater schilderte, er sei mit seinem Sohn im Arm spazieren gegangen, um ihn in den Schlaf zu wiegen. Plötzlich sah er, wie der Verdächtige davonrannte, während ein Rezeptionist eines nahe gelegenen Hotels ihn beschimpfte und ihm vorwarf, dass er ein in der Gegend geparktes Auto beschädigt habe. Der 31-Jährige merkte dann, dass es sich um sein Auto handelte. Kurz darauf beobachtete das Opfer, wie sich der Täter mit Perücke und anderer Kleidung tarnte.

Als der junge Vater ihn zur Rede stellte, stürmte der Mann mit dem Messer auf ihn und das Kind zu. „Ich bringe dich und deinen Sohn um!“, schrie er. Das Opfer musste sich wegdrehen, um nicht erstochen zu werden. Dann brachte er den Jungen zum Hotelmitarbeiter in Sicherheit und stellte sich dem Angreifer entgegen.

Frühere Vorfälle

Das Opfer berichtete zudem von früheren Vorfällen. In der Woche zuvor hatte neben seinem Auto ein Container gebrannt, er konnte das Fahrzeug noch retten, in dem er es umparkte. Er bringt diese Ereignisse mit dem mutmaßlichen Täter in Zusammenhang und hatte bereits mehrfach die Guardia Civil verständigt. Der junge Mann gab zu Protokoll, dass er Angst habe und Schutzmaßnahmen für seine Familie wünsche.

Die Polizei brachte den Festgenommenen ins Polizeibüro in Capdepera. Nun wartet er auf die Entscheidung des Haftrichters. /slr

