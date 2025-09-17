Deutscher Polizist misshandelte jahrelang seine Frau – Festnahme in Cala Ratjada
Eine Anwohnerin beobachtete, wie der Mann seiner Gattin einen Faustschlag auf offener Straße versetzte
Die Ortspolizei von Capdepera hat am Dienstag (16.9.) auf Mallorca einen deutschen Urlauber festgenommen, der seine Frau im Urlaubsort Cala Ratjada attackiert haben soll. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Festnahme ereignete sich demnach gegen 4.30 Uhr morgens, nachdem eine Anwohnerin den Notruf gewählt hatte. Sie hatte beobachtet, wie der Mann der Frau einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hatte.
Angst vor einer Anzeige in Deutschland
Gegenüber den Beamten erklärte die Frau, dass der 55-Jährige sie auch drei Stunden zuvor in einer Bar attackiert hatte. Sie schilderte zudem, dass sie bereits seit Jahren von ihrem Gatten misshandelt wird. Sie habe allerdings bisher immer Angst gehabt, ihn anzuzeigen, weil der Mann als Polizeibeamter beim Bundesgrenzschutz arbeitet. Jetzt, im Mallorca-Urlaub, scheint die Angst abgefallen zu sein. Ihr ebenfalls anwesender Schwiegersohn bestätigte die Darstellungen der Frau gegenüber den Beamten. Der mutmaßliche Täter wurde daraufhin festgenommen. /pss
