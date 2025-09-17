Generalstreik an der Grundschule: Warum in Son Sardina seit Tagen keine Kinder in die Schule gehen

Die Schule hat auf Mallorca bereits vor einer Woche wieder angefangen – nur an der Grundschule von Palmas Stadtteil Son Sardina, der CEIP Maria Antònia Salvà, hallen noch keine Kinderstimmen durch die Flure. Der Grund: Die Eltern sind in Streik getreten und weigern sich, die Kleinen in die Schule zu schicken. Den drastischen Schritt begründen sie mit der Anwesenheit des Lehrers Miquel Roldán. Dieser war im vergangenen Jahr verurteilt worden, weil er ab 2021 einen seiner ehemaligen Schüler gestalkt hatte. Er bombardierte den Minderjährigen mit Textnachrichten und tauchte sogar vor seiner Haustür auf.

Das Gerichtsurteil, gegen das der Lehrer Revision eingelegt hat, sieht allerdings kein Berufsverbot vor, da er sich kein Sexualverbrechen zu Schulden hat kommen lassen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Anwesenheit Roldáns an seiner damaligen Schule in Marratxí für Unmut unter den Eltern gesorgt. Damals wurde versucht, Roldán einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen, um zu prüfen, ob er eine Gefahr für die Kinder darstellt. Dies scheiterte, weil die Gewerkschaften den Vorschlag am Runden Tisch ablehnten.

Nun unternimmt das balearische Bildungsministerium einen neuen Versuch, eine solche Untersuchung durchzuführen. Der Runde Tisch ist bereits einberufen, er könnte in den kommenden Tagen stattfinden. Sollte sich Roldán im Fall eines Beschlusses der Untersuchung verweigern, könnte das Bildungsministerium ein Disziplinarverfahren einleiten.

Verzwickte Lage

Für das Ministerium ist die Lage verzwickt. Denn ein Lehrer kann nicht einfach ohne Grund von seinem Posten versetzt werden, zumal Roldán kundgetan hat, dass er an der Grundschule in Son Sardina unterrichten möchte. Dies drückt der Lehrer offenbar auch ungeniert gegenüber den protestierenden Eltern aus. Auf der anderen Seite sind da die Erziehungsberechtigten, die am Dienstag erneut den Beschluss fassten, dass der Streik weitergeht, solange Roldán an der Schule angestellt ist.

Eine Sorge nahm das Ministerium den streikenden Eltern immerhin: Die bisherigen Tage werden als unentschuldigte Fehltage der Kinder registriert, allerdings müssen sie mit keinen disziplinarischen Folgen rechnen.

Seit Jahren ein Thema auf Mallorca

Miquel Roldán, der unter anderem auch als Musiker bekannt ist, beschäftigt seit Jahren die mallorquinische Öffentlichkeit. Ende Dezember 2022 sorgte er etwa für Aufsehen, als er plötzlich verschwand und einen Abschiedsbrief hinterließ. Tage später meldete er sich zu Wort und erklärte, es habe sich um einen Scherz gehandelt, der aus dem Ruder gelaufen sei.

