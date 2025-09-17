Lkw bleibt im Zentrum von Son Servera stecken – Fahrer neunmal über Alkoholgrenze

Ein mit Bierkästen beladener Lastwagen ist in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (17.9.) in einer engen Kurve im Ortszentrum von Son Servera im Osten von Mallorca steckengeblieben. An der Unfallstelle bemerkten die Beamten der Ortspolizei von Son Servera, dass der Fahrer alles andere als nüchtern war. Ein Alkoholtest bei dem 47-jährigen Fahrer fiel positiv aus – mit einem Wert von mehr als 1,3 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft als etwa 2,7 Promille. Das ist neun Mal so hoch wie der für Berufskraftfahrer erlaubte Grenzwert von 0,15 mg/L Atemluft, also 0,3 Promille.

Trotz Verbotsschildern weitergefahren

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen fünf Uhr morgens, als der Mann mit dem Lkw ins Zentrum fuhr, obwohl Verbotsschilder Schwerlastfahrzeugen die Durchfahrt untersagen. An der Ecke der Straßen Carrer sa Punteta und Carrer Prévere Antoni Lliteres blieb der Sattelzug stecken. Bei zahlreichen Rangiermanövern, teils über den Gehweg, stürzten schließlich Flaschen von der Ladefläche und zerbrachen auf der Fahrbahn, die daraufhin von Glasscherben bedeckt war.

Beamte der Ortspolizei kamen an der Ort des Geschehens und führten einen Alkoholtest durch. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich wegen eines Delikts gegen die Verkehrssicherheit untersucht. Die Polizei nahm ihn jedoch nicht fest.

Zahlreiche Kisten mit Flaschen fielen auf die Straße. / DM

Währenddessen kümmerte sich die Firma aus Son Servera, der die Ladung gehörte, um die Reinigung. Die Polizei überwachte die Bergung des Lkw, der nur in Rückwärtsfahrt in einer komplizierten Aktion aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Erst gegen zwölf Uhr mittags war der Einsatz abgeschlossen – mehr als sieben Stunden blieben die betroffenen Straßen im Ortszentrum gesperrt.

Der Fahrer erklärte, er habe den Weg ins Zentrum genommen, weil er den Anweisungen des Navigationssystems gefolgt sei. /slr