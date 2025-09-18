"Für diese Regierung ist ein Menschenleben immer weniger wert": Rettungsschwimmer auf Mallorca kündigen unbefristeten Streik an

Die Rettungsschwimmer auf Mallorca wollen ab dem 28. September in den unbefristeten Streik treten. Die Arbeitsniederlegung erfolgt an allen Stränden, ebenso auf den Nachbarinseln. Die socorristas wollen auf die dramatische Situation hinweisen, nicht nur hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, sondern auch der Sicherheit der Badegäste.

Schwere Vorwürfe

Die Rettungsschwimmer erheben schwere Vorwürfe gegen die konservative Landesregierung von Marga Prohens und insbesondere den Leiter der Notrufzentrale, Pablo Gárriz. Diese sorgten dafür, dass der Mindestbetrieb an vielen Stränden nicht gewährleistet sei. Gegenüber der MZ erklärte ein Sprecher der Rettungsschwimmer, dass die derzeitigen Protokolle 20 Jahre alt seien – also für ein Urlauberaufkommen angelegt seien, das nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Und häufig würden nicht einmal diese Vorgaben erfüllt.

„Wir sind es leid mitanzusehen, wie die Verwaltungen einem Dienst die Mittel entziehen, der nichts anderes ist als der Schutz der öffentlichen Gesundheit: die Überwachungszeit oder die Anzahl der Rettungsschwimmer an einem Strand zu verringern, unterscheidet sich nicht von der Schließung eines Krankenhauses", heißt es in dem Schreiben der Rettungsschwimmer.

Die niedrigen Löhne sorgten zudem für prekäre Lebensbedingungen für die socorristas, heißt es weiter. Viele seien gezwungen, sich mit mehreren anderen Personen ein Zimmer zu teilen, da das Geld ansonsten nicht zum Leben reicht. Die Landesregierung habe es versäumt, die dramatische Wohnungsnot zu bekämpfen. Zudem sei das Wirtschaftsmodell der Balearen einzig darauf angelegt, die Hoteliers zu begünstigen.

Das fordern die Rettungsschwimmer

Die Rettungsschwimmer bekunden, der Streik werde so lange andauern, bis folgende Bedingungen erfüllt seien:

Bis die Balearen-Regierung und ihre Präsidentin Marga Prohens die Verantwortung übernehmen, die Wohnungsproblematik und die Arbeitsverhältnisse auf Zeit zu lösen. Dass sie für die Bürger regieren und nicht für die Hoteliers.

Bis Pablo Gárriz dafür sorgt, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger an den Stränden zu gewährleisten: Für diese Regierung ist ein Menschenleben immer weniger wert.

Bis die Rathäuser damit aufhören, die von ihnen verursachte Prekarisierung der Rettungsschwimmer hinter einem Unternehmensgeflecht zu verstecken, das bewusst gegen eine ordentliche Verwaltung öffentlicher Gelder verstößt.

Bis die Inseln denen gehören, die auf ihnen leben, und ihre Bürger von der Frucht ihrer Arbeit ein würdiges Leben führen können.“

Zu Verhandlungen bereit

Die Saison der Rettungsschwimmer geht regulär bis zum 31. Oktober. Inwieweit der Streik bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt wird oder ob es überhaupt zur Arbeitsniederlegung kommt, ist unklar. Gegenüber der MZ zeigte sich der Sprecher der socorristas offen für Verhandlungen mit den Behörden und den zuständigen Unternehmen.

Die Klagen der Rettungsschwimmer sind nicht neu. In den vergangenen Jahren hatten sie immer wieder auf die schlechte Situation hingewiesen. Einen unbefristeten Streik hat es bislang aber nicht gegeben.

Eine Anfrage der MZ bei der Notrufzentrale konnte zunächst nicht beantwortet werden. Man sei nicht über die Streikabsichten der Rettungsschwimmer informiert, hieß es.

