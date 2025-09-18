Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Graffiti in einer Höhle auf Mallorca: Urlauber auf frischer Tat ertappt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (17.9.)

Die Höhle in der Gemeinde Llucmajor ist mit Graffiti übersäht.

Die Höhle in der Gemeinde Llucmajor ist mit Graffiti übersäht. / DM

Xavier Peris

Patrick Schirmer Sastre

Beamte der Ortspolizei von Llucmajor haben am Mittwochnachmittag (17.9.) drei junge Männer erwischt, die in der Höhle Cova Verda in Son Verí Graffiti gesprüht haben. Die mutmaßlichen Täter sind alle 20 Jahre alt. Nur einer von ihnen wohnt fest in Spanien. Bei den anderen beiden handelt es sich um niederländische Urlauber. Gegen sie wird nun wegen einer Straftat gegen das Naturerbe ermittelt.

Die Polizei am Mittwochnachmittag (17.9.) im Einsatz an der Cova Verda.

Die Polizei am Mittwochnachmittag (17.9.) im Einsatz an der Cova Verda. / .

Immer wieder Graffiti in der Natur

Auf Mallorca kommt es immer wieder vor, dass sich Menschen, darunter auch zahlreiche Urlauber, in der Natur mit Schmierereien verewigen. In Erinnerung geblieben ist etwa ein Fall aus dem Jahr 2018, als mutmaßlich deutsche Sprayer ein großformatiges Graffiti ("Der Lachs") auf Sandstein am Strand Punta Negra in der Gemeinde Santanyí anbrachten. Ein weiteres Graffiti lautete "Päm Päm". Gezeichnet war die illegale Aktion mit den Zeichen "Berlin 2018". Die Tat galt als besonders ärgerlich, da sich die Graffitis aufgrund der porösen Oberfläche des Gesteins nur schwer entfernen lassen.

Auch in der Tramuntana kommt es immer wieder zu solchen Vergehen. Erst im Mai wurden Graffiti in Mallorcas berühmtester Schlucht, dem Torrent de Pareis, entdeckt.

