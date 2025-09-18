Menorca und Mallorca: Seenotretter entdecken zwei verweste Leichen im Meer

Seenotrettungseinheiten haben am Mittwoch (17.9.) zwei Leichen in fortgeschrittenem Verwesungszustand an der Küste von Mallorca und Menorca geborgen. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um Insassen eines Migrantenbootes handelt, das versuchte, von Algerien nach Mallorca übers Mittelmeer zu gelangen. Erst am Sonntag (14.9.) meldete eine Hilfsorganisation eine patera als verschollen.

Zuerst wurde der Vorfall auf Menorca gemeldet. Gegen 12.30 Uhr alarmierte ein Augenzeuge den Notruf, woraufhin die Feuerwehr von Menorca und die Guardia Civil einen leblosen Körper aus dem Wasser in Cala des Talaier, in der Nähe von Ciutadella, der zweitgrößten Stadt der Insel, bargen.

Der Körper befand sich bereits in stark verwestem Zustand. Erste Ermittlungen der Beamten zielten darauf ab, dass es sich um einen Insassen eines Migrantenbootes handeln könnte.

Weitere Leiche auf Mallorca gefunden

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde erneut ein lebloser Körper im Wasser gesichtet – diesmal etwa eine Seemeile, also rund zwei Kilometer, vor der Küste von Alcúdia im Norden der Insel. Beamte der Spezialeinheit für Taucheinsätze (GEAS) der Guardia Civil bargen die Leiche aus dem Wasser und brachten sie an Land. Auch in diesem Fall war der Körper stark verwest, die Guardia Civil ermittelt weiter.

Nach ersten Einschätzungen könnte es sich auch hier um einen Migranten handeln, der von Algerien aus versucht hatte, die europäische Küste zu erreichen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass beide Ertrunkenen in derselben patera reisten und in den kommenden Tagen noch weitere Insassen desselben Bootes gefunden werden könnten.

Boote verschwinden immer wieder

Auch wenn die algerische Route im Vergleich zu anderen Migrationsrouten als "sicherer" gilt, ist sie äußerst risikoreich. Hilfsorganisationen melden immer wieder verschollene Boote, Leichen werden regelmäßig an die Strände von Mallorca und den Nachbarinseln gespült. Am Sonntag (14.9.) alarmierte die Hilfsorganisation "Alarm Phone" die Seenotrettung: Ein Boot mit 13 Personen, das am Dienstag (9.9.) in Algerien losgefahren sei, sei immer noch nicht auf Mallorca angekommen. Allein von Januar bis Mai seien laut der Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" 328 Personen auf dem Seeweg von Algerien nach Spanien im Mittelmeer ertrunken – viele von ihnen mit dem Ziel Mallorca.