Wetterumschwung erwartet: Zum Herbstanfang wird es kühler und regnerisch auf Mallorca

In der kommenden Woche beginnt der Herbst, genauer gesagt am Montag (22.9.), und der Wettergott hat das auf dem Schirm. Das sommerliche Wetter auf Mallorca endet. Es wird spürbar kälter und regnen wird es wohl auch. Das füllt immerhin die Wasserspeicher der Insel auf.

Ein paar Tage Spätsommer gibt es zuvor noch. Die Sonne vertreibt am Donnerstag den Morgennebel und scheint tagsüber durchgängig. In der Inselmitte sind es bis zu 32 Grad, an den Küsten liegen die Höchstwerte knapp unter der 30-Grad-Marke.

Die Wassertemperaturen betragen 27 Grad an der Playa de Palma im Süden, 28 Grad an der Playa de Muro im Norden Mallorcas. Nachts sinken die Temperaturen auf 16 Grad (Sóller) bis 20 Grad (unter anderem Palma).

Am Freitag gibt es kaum Änderungen. Lediglich ein paar mehr Wolken ziehen am Himmel entlang. Die Temperaturen bleiben konstant, der Wind weht schwach.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Bei einem Sonne-Wolken-Mix könnten schon am Samstag ein paar Regentropfen fallen. Am Vormittag vornehmlich in der östlichen Hälfte Mallorcas, am Nachmittag - bei geringer Wahrscheinlichkeit - im Süden der Insel.

Auch am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Abend kann es tröpfeln. Die Höchsttemperaturen betragen am Wochenende weiterhin 32 Grad.

In der neuen Woche kommt der Wetterumschwung

Am Montag sind Regen und Gewitter möglich. Aber auch die Sonne blitzt hinter der Wolkendecke hervor. Warnstufen hat der spanische Wetterdienst Aemet für die neue Woche noch nicht herausgegeben. Es ist unklar, ob die leichten Schauer für die Warnstufe Gelb reichen. Wobei Aemet bekanntermaßen äußerst vorsichtig ist.

Auch am Dienstag dürfte es regnen. Zudem sinken die Höchsttemperaturen auf 23 bis 27 Grad. Nachts wird es bei 11 Grad in der Inselmitte fast schon ein wenig frisch. Aber wie heißt es so schön: Es wird Herbst.